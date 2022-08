Dokonała coming outu i wygrała turniej

Daria Kasatkina wróciła do top 10

Kasatkina awansowała do półfinału Roland Garros

Kasatkina awansowała do półfinału Roland Garros

Zobacz zagranie Darii Kasatkiny, które doprowadziły ją do wygrania 3. gema w starciu z Igą Świątek w Roland Garros. Każdy mecz turnieju Roland Garros na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Z racji agresji na Ukrainę rosyjscy sportowcy znaleźli się na cenzurowanym. Z części dyscyplin zostali wykluczeni. W tenisa co prawda grają, ale pod neutralną flagą. Wyjątkiem był wielkoszlemowy Wimbledon, który w ślad za rządowymi wytycznymi zabronił w tym roku udziału tenisistom z Rosji i Białorusi.

To właśnie Kasatkina była jedną z niewielu dotkniętych sankcjami tenisistek, która tę decyzję w pełni zrozumiała, a wręcz jej przyklasnęła.

Azarenka nie dostała kanadyjskiej wizy. "Jestem rozczarowana i smutna" W poniedziałek... czytaj dalej » Jeszcze bardziej świat sportu zjednała sobie wywiadem parę tygodni temu, w którym dokonała coming outu. Ogłosiła, że jest w związku z rosyjską łyżwiarką figurową Natalią Zabijako. Łamiącym się głosem przyznała, że zdaje sobie sprawę z tego, że po tym wywiadzie do Rosji może już nie wrócić.

Kasatkinie okazało wsparcie całe środowisko, a ona odetchnęła z ulgą.

- Czuję się teraz wolna i szczęśliwa. Myślę, że to był właściwy krok. Kiedy miałam go wykonać, jak nie teraz, kiedy sytuacja na świecie jest tak trudna? - zastanawiała się już w tym tygodniu, gdzie rozgrywała znakomite zawody w San Jose.

Znalazła siłę, by wrócić

Ostatecznie w Kalifornii sięgnęła po pierwszy tytuł od roku, w finale pokonując Rogers, prowadzoną przez byłego trenera Igi Świątek Piotra Sierzputowskiego. Rozstawiona z siódemką Kasatkina przegrała pierwszego seta po pełnym frustracji tie-breaku, ale znalazła siłę, by wrócić.

- Dziękuję każdemu, kto dzieli z nami ten moment na tym wspaniałym korcie - kłaniała się w pas Rosjanka. Liczby mnogiej użyła nieprzypadkowo - do zdjęć pozowała wspólnie z miłością swojego życia.

Źródło: Getty Images Daria Kasatkina i Natalia Zabijako

- Dziękuję wam wszystkim i życzę każdemu z was dużo miłości, szczęścia i pokoju na świecie - mówiła.

Powrót do top 10

Kasatkina rozgrywa bardzo dobry sezon, że wystarczy wspomnieć osiągnięcie przez nią półfinału Roland Garros, w którym uległa późniejszej mistrzyni Idze Świątek. Zwycięstwo w niedzielnym finale pozwala jej wrócić do top 10 po trzech latach. W poniedziałek wskoczyła na 9. miejsce na świecie.

- To długa podróż, która wciąż trwa. Cieszę się z tego, jak mi się układa, szczególnie w tym sezonie, ale nie chcę się zatrzymywać. Raz popełniłam ten błąd i nie chcę go powtórzyć. W dalszym ciągu jestem głodna zwycięstw - powiedziała Rosjanka, dla której dopiero teraz zaczyna się ulubiona część sezonu z punktem kulminacyjnym w postaci wielkoszlemowego US Open.