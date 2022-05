Iga Świątek poznała rywalkę w Rzymie. Kiedy mecz drugiej rundy?

Najlepsza polska tenisistka wraca do gry po krótkiej przerwie. Z powodu przemęczenia wycofała się z rywalizacji w imprezie w Madrycie.

Niespełna 21-letnia zawodniczka z Raszyna jest w Rzymie od kilku dni. Przygotowując się do obrony tytułu wywalczonego przed rokiem, trenowała na korcie kompleksu sportowego Foro Italico m.in. z Simoną Halep i Coco Gauff oraz Paulą Badosą.

W turnieju, który jest próbą generalną przed wielkoszlemowym Rolandem Garrosem, jest najwyżej rozstawioną tenisistką.

Iga Świątek - Elena-Gabriela Ruse : kiedy mecz?

W pierwszej rundzie dostała tzw. wolny los. W drugiej miała spotkać się zwyciężczynią meczu Shelby Rogers z Alison Riske. Ta druga zawodniczka wycofała się jednak z powodu kontuzji.

Do głównej drabinki weszła zatem Elena-Gabriela Ruse. Rumunka w ostatniej rundzie kwalifikacji przegrała w niedzielę z Lauren Davis. Co ciekawe, pojedynek zakończył się w pierwszym secie przy wyniku 5:1 dla Amerykanki. Ruse skreczowała.

Dwa dni później pojawiła się na korcie i zmierzyła się z Rogers. 29-letnia Amerykanka od pewnego czasu współpracuje z Piotrem Sierzputowskim, a więc byłym trenerem Świątek.

We wtorek Ruse zaprezentowała się bardzo dobrze. 24-latka pokonała Rogers 3:6, 6:1, 6:4 i teraz 57. w światowym rankingu Rumunka zmierzy się ze Świątek.

Źródło: Getty Images Elena Gabriela Ruse będzie rywalką Igi Świątek

Dotychczas obie tenisistki walczyły raz - w 2018 roku w Montreux, też na kortach ziemnych, zwyciężyła nastoletnia wówczas Polka. Świątek jest w znakomitej dyspozycji - wygrała ostatnie cztery imprezy z rzędu.

- Turnieje, w których występowałam w tym roku, pokazały mi, że umiem grać lepiej również na twardych kortach. W tej chwili przejście na mączkę jest zupełnie inne. W przeszłości zwykle było to tak: "O, glina, w końcu mogę grać dobrze". Obecnie jest trochę inaczej, ponieważ czuję, że i tak mój poziom był wysoki. Przejście na nawierzchnię ziemną mnie nie uderzyło - przyznała polska tenisistka na stronie WTA.

Pojedynek Świątek - Ruse odbędzie się w środę 10 maja nie przed godziną 15. To będzie trzecie spotkanie na korcie centralnym Foro Italico w Rzymie. Relacja tekstowa w eurosport.pl. Zapraszamy!

Źródło: Getty Images Iga Świątek zagra w drugiej rundzie turnieju w Rzymie



WTA Rzym 2022: drabinka

W trzeciej rundzie ewentualną rywalką Świątek może być doświadczona Białorusinka Wiktoria Azarenka, rozstawiona w stolicy Włoch z numerem 16. W ćwierćfinale zaś na drodze Polki mogą stanąć m.in. Estonka Anett Kontaveit, Brytyjka Emma Raducanu lub Japonka Naomi Osaka. Potencjalnymi rywalkami Igi w półfinale może być Białorusinka Aryna Sabalenka, Amerykanka Jessica Pegula albo jej rodaczka Danielle Collins.

Bez względu na wynik uzyskany w Rzymie Świątek jako numer jeden światowego rankingu przystąpi do rozpoczynającego się 22 maja wielkoszlemowego French Open.

W obecnym sezonie Świątek wygrała już cztery turnieje - w Dausze, Indian Wells, Miami oraz Stuttgarcie. O jej znakomitej formie świadczy również fakt, że łącznie zwyciężyła już w 23 kolejnych pojedynkach.