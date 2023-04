Ugrała tylko dwa gemy. Zaskakująca porażka ósmej rakiety świata

Starcie Kasatkiny (8. WTA) z Badosą (31. WTA) było jednym z większych hitów tej fazy turnieju. Faworytką była pierwsza z wymienionych zawodniczek, głównie ze względu na wyższą pozycję w rankingu, a także lepszy bilans bezpośrednich spotkań (2-1). Świątek poznała nazwisko pierwszej rywalki z Stuttgarcie. Już miała z nią problemy Iga Świątek -... czytaj dalej »

Dwa wygrany gemy Kasatkiny

We wtorek na korcie rządziła jednak Hiszpanka, która po niespełna kwadransie prowadziła już 4:0 i była o krok od zwycięstwa w inauguracyjnej partii. Wprawdzie Rosjanka wygrała kolejnego gema, ale chwilę później ponownie dała się przełamać i przegrała 1:6. Set trwał zaledwie 31 minut.

Druga odsłona była już dłuższa, a na otwarcie Kasatkina mogła nawet odebrać swojej przeciwniczce serwis. Nie wykorzystała jednak break pointa, ale szczęśliwie dla siebie po kilku następnych akcjach doprowadziła do wyniku 1:1.

Jak się później okazało, był to jej ostatni wygrany gem. Pięć kolejnych padło bowiem łupem Badosy, która, tak jak w pierwszym secie, triumfowała 6:1 i w 1/8 finału zmierzy się z rodaczką Cristiną Bucsą (77. WTA).



W czwartek na korcie po dłuższej przerwie pojawi się liderka światowego rankingu Iga Świątek. Rywalką kontuzjowanej ostatnio Polki będzie Chinka Qinwen Zheng (25. WTA).

Wynik meczu pierwszej rundy turnieju WTA 500 w Stuttgarcie:

Daria Kasatkina (Rosja, 7) - Paula Badosa (Hiszpania) 1:6, 1:6