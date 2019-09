Linette koncertowo pokonała kwalifikacje w Pekinie. Zagra z byłą rakietą numer trzy

Kawa bez ćwierćfinału w Taszkencie. Zacięty bój dla Czeszki Katarzyna Kawa... czytaj dalej » W ostatnich tygodniach Linette jest w formie. Triumf w turnieju Bronx Open, druga runda US Open, ćwierćfinał w Nanchangu i wreszcie finał w Seulu pozwoliły jej awansować na rekordowo wysokie 42. miejsce w światowym rankingu.

Rywalki bez szans w kwalifikacjach

Dobrą dyspozycję poznanianka potwierdziła także w Pekinie, jak burza przechodząc przez eliminacje. W piątek pokonała w nich Amerykankę Kristie Ahn (6:2, 6:1), a w sobotę Brytyjkę Heather Watson (6:2, 6:1).

Niedzielny mecz może okazać się trudniejszy. Do tej pory Linette i Stephens rywalizowały ze sobą dwukrotnie. W 2015 roku w Waszyngtonie 26-letnia Amerykanka pokonała starszą o rok Polkę 6:2, 6:1, a rok później w Pucharze Federacji 6:2, 6:4.

Szansa na rewanż

Stephens, w przeszłości trzecia rakieta świata, w obecnym sezonie ma jednak problemy z formą. Już początek roku nie był najlepszy w jej wykonaniu, a po Roland Garros kryzys jeszcze się pogłębił. Dość powiedzieć, że od początku sierpnia do połowy września z sześciu rozegranych meczów wygrała zaledwie jeden.



Got the essentials packed for Beijing. Another tournament, another chance to push myself & #FeelNoLimits#ad@Biofreezepic.twitter.com/MUngUsP9dP — Sloane Stephens (@SloaneStephens) 26 September 2019





W Pekinie w grze podwójnej wystąpi też Alicja Rosolska. W stolicy Chin jej partnerką będzie Australijka Storm Sanders, a pierwszymi rywalkami rozstawione z "siódemką" Samantha Stosur i Shuai Zhang.