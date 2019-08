Linette znów wygrała w Nowym Jorku. Deszcz zatrzymał Kanepi

Dramat Kawy w eliminacjach US Open. Tenisistki cierpiały na korcie Katarzyna Kawa... czytaj dalej » Dla Linette dni poprzedzające wielkoszlemowy US Open nie są łatwe. Aby znaleźć się w drabince głównej Bronx Open, poznanianka musiała przebrnąć przez trzy rundy kwalifikacji. W pierwszej pokonała Kanadyjkę Gabrielę Dabrowski (377. WTA) 6:1, 6:2, następnie ograła 6:3, 6:3 Amerykankę Sophie Chang (418. WTA), a na koniec, po trwającej ponad dwie i pół godziny batalii, Rosjankę Annę Blinkową (93. WTA) 7:6(6), 7:6(9).

Choć w drabince głównej trafiła na inną kwalifikantkę, losowanie trudno było uznać za wyjątkowo korzystne. Kanepi to była rakieta numer 15 na świecie. W tym sezonie w Australian Open Estonka zdołała urwać seta Simonie Halep, w Charleston pokonać Elise Mertens, a w Roland Garros dojść aż do czwartej rundy.

Udany początek

Początek meczu należał jednak do Linette, która w ekspresowym tempie objęła prowadzenie 3:0, a drugiego breaka zanotowała na 6:2. Polka doskonale radziła sobie z drugim podaniem rywalki, a sama nie musiała bronić ani jednego breakpointa.

W drugim secie nie było już tak kolorowo. Przy stanie 3:3 Kanepi po raz drugi w tej partii przełamała serwis rywalki, by po chwili wyjść na 5:3. Wówczas jednak w Bronksie rozpadało się na dobre i spotkanie zostało przerwane. Co ciekawe, w tym samym czasie na oddalonych o kilka kilometrów kortach Flushing Meadows kontynuowano grę w kwalifikacjach US Open.

Deszcz zatrzymał Kanepi

Półgodzinna przerwa w grze zupełnie wybiła z uderzenia starszą o siedem lat Estonkę. Po powrocie na kort Polka wygrała cztery kolejne gemy, triumfując w partii 7:5.

Jej kolejna rywalka, Alaksandra Sasnowicz, w poniedziałek pokonała Słowenkę Polonę Hercog 6:3, 6:2.



