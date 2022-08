Triumfatorka z Warszawy nie zwalnia tempa

Caroline Garcia jest w znakomitej formie przed US Open

Skrót meczu Karolína Plískova - Caroline Garcia w 2. rundzie US Open. Hiszpanka wygrała z Czeszką 6:1, 7:6.

Pod koniec lipca Caroline Garcia okazała się najlepsza w pierwszej edycji BNP Paribas Poland Open. Francuzka, która w ćwierćfinale wyeliminowała Igę Świątek, pokonała w decydującym pojedynku 6:4, 6:1 Rumunkę Anę Bogdan.

Aby wystąpić w turnieju WTA Masters 1000 w Cincinnati, francuska zawodniczka musiała przebrnąć przez kwalifikacje. Jednak z każdym spotkaniem nabierała tempa i utwierdzała się w swoim sposobie gry.

Bez straty seta w ćwierćfinale pokonała Jessicę Pegulę 6:1, 7:5 i zajęło jej to jedynie niewiele ponad godzinę.

Grająca z nr 6 Aryna Sabalenka, to najwyżej rozstawiona tenisistka, która awansowała do półfinału turnieju poprzedzającego wielkoszlemowy US Open. Cincinnati. Białorusinka w meczu o czołową czwórkę pokonała Chinkę Zhang Shuai 6:4, 7:6 (7-1). Teraz zmierzy się z triumfatorką zawodów w Warszawie.

Drugi półfinał

Popisów na korcie nie brakuje w meczach Madison Keys. Amerykanka przyznała, że jej taktyka w Ohio polega cały czas na posiadaniu inicjatywy. Keys to mistrzyni z Cincinnati z 2019 roku.

Tym razem w ćwierćfinale pokonała zwyciężczynię tegorocznego Wimbledonu Jelenę Rybakinę z Kazachstanu 6:2, 6:4.

Większych problemów z awansem do najlepszej czwórki nie miała również Petra Kvitova. Czeszka w niewiele ponad godzinę ograła Alję Tomljanovic z Australii 6:2, 6:3.

Wiele zaskoczeń

Turniej w Ohio obfituje w wiele niespodzianek. Faworyzowane zawodniczki seryjnie przegrywają z niżej notowanymi rywalkami.

Taki los spotkał liderkę światowego rankingu Świątek, która w pierwszym pojedynku (1/8 finału) przegrała z Keys (24 w WTA).

W tej samej rundzie odpały nr 2 rankingu WTA, Estonka Anett Kontaveit a także piąta w tym zestawieniu Tunezyjka Ona Jabeur. Wcześniej - w 1/16 finału - zmagania w Cincinnati zakończyły trzecia, czwarta i szósta zawodniczka klasyfikacji WTA, czyli Greczynka Maria Sakkari, Hiszpanka Paula Badosa i Rumunka Simona Halep.

Wyniki ćwierćfinałów gry pojedynczej

Aryna Sabalenka (Białoruś, 6) - Zhang Shuai (Chiny) 6:4, 7:6 (7-1)

Caroline Garcia (Francja) - Jessica Pegula (USA, 7) 6:1, 7:5

Madison Keys (USA) - Jelena Rybakina (Kazachstan) 6:2, 6:4

Petra Kvitova (Czechy) - Ajla Tomljanovic (Australia) 6:2, 6:3