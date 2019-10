Najmłodsza finalistka od 15 lat powalczy o tytuł w Linzu

Oto, co miała do powiedzenia amerykańska tenisistka po pokonaniu Kiki Bertens w Linzu.

Poprzedni sezon utalentowana Amerykanka zakończyła na 875. miejscu w rankingu. Po turnieju w Linzu ma już zapewniony awans do top 80, a przecież jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa.

Do turnieju w Austrii 15-latka zgłosiła się z tak niskim rankingiem, że musiała przystąpić do kwalifikacji. Choć była rozstawiona, w decydującym meczu powinęła jej się noga. Nie wystąpiłaby w ogóle w głównym turnieju, gdyby nie kontuzja jednej z rywalek. Amerykanka wskoczyła do drabinki jako szczęśliwa przegrana.

Runda po rundzie potwierdzała, że zasłużyła na drugą szansę od losu. Eliminowała kolejno: Stefanie Voegele, Katerynę Kozłową, w ćwierćfinale rozstawioną z numerem 1 Kiki Bertens, aż wreszcie w sobotę doświadczoną Andreę Petković 6:4, 6:4.

Do finału w Linzu Gauff awansowała w wieku 15 lat i 213 dni. Została najmłodszą finalistką kobiecego touru od 17 października 2004 roku, kiedy w Taszkencie o tytuł grała Nicole Vaidisova. Czeska tenisistka miała wtedy 15 lat i 177 dni.

- Wygląda na to, że Linz to specjalne miejsce dla mnie. Dopisało mi tu dużo szczęścia i przeżyłam tu wiele radości. Mam nadzieję, że to jeszcze nie koniec - cieszyła się z awansu do finału.

Oglądaj Wideo: Eurosport Skrót meczu Cori Gauff - Andrea Petkovic

Łącznie z kwalifikacjami w ciągu tygodnia Gauff rozegrała już sześć pojedynków, a w niedzielę czeka ją jeszcze najważniejszy mecz. Spotka się w nim z Jekatieriną Aleksandrową lub Jeleną Ostapenko i z pewnością nie będzie na straconej pozycji.

