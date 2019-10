Kiki Bertens wyeliminowana. Rewelacyjna 15-latka zagra o finał turnieju WTA

Wróciły stare demony. Porażka Linette na własne życzenie Po meczu pełnym... czytaj dalej » Wówczas mająca 15 lat i trzy miesiące Czeszka Nicole Vaidisova wygrała imprezę w Taszkencie. Gauff jest trochę starsza. Amerykanka ma obecnie 15 lat i niecałe siedem miesięcy. A w półfinale imprezy WTA zagra po raz pierwszy w karierze.

- Jestem bardzo szczęśliwa i dumna z siebie - powiedziała Amerykanka, która nigdy wcześniej nie pokonała rywalki z czołowej dziesiątki rankingu.

Wykorzystała sytuację

Do turnieju głównego w Austrii Gauff zakwalifikowała się jako szczęśliwa przegrana - tzw. lucky loser. Amerykanka skorzystała na nieszczęściu Greczynki Marii Sakari, która zrezygnowała z gry przez kontuzję nadgarstka.

O finał powalczy z Niemką Andreą Petkovic. Gauff wystąpi również w półfinale debla w parze z 17-letnią rodaczką Caty McNally.

.@CocoGauff is through to the @WTALinz semifinal!



Knocking out No.1 seed Bertens 7-6(1), 6-4! pic.twitter.com/jZinFkkCXR — WTA (@WTA) 11 października 2019 Warto dodać, że w tegorocznym wielkoszlemowym Wimbledonie niespodziewanie wyeliminowała doświadczoną rodaczkę Venus Williams i dotarła do 1/8 finału.

W drugiej rundzie gry podwójnej odpadła Alicja Rosolska, której partnerowała Czeszka Renata Voracova.