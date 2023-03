Była mistrzyni US Open kolejną rywalką Świątek. Polka już z nią wygrała

Iga Świątek awansowała do 1/8 finału Indian Wells Iga Świątek z... czytaj dalej » Z 20-letnią Raducanu, sensacyjną triumfatorką US Open z 2021 roku, ale obecnie dopiero 77. w światowym rankingu, Świątek spotkała się w poprzednim sezonie w ćwierćfinale imprezy w Stuttgarcie. Polka wygrała wówczas z Brytyjką 6:4, 6:4, a kilka dni później sięgnęła po zwycięstwo w całym turnieju.

- Myślę, że po Stuttgarcie po prostu wiem, jak jej uderzenia są odczuwalne na rakiecie. Wcześniej nie miałam nawet okazji z nią trenować - mówiła o swojej kolejnej rywalce Świątek po wygranym meczu z Kanadyjką Biancą Andreescu. - Ta wiedza mi trochę pomaga, ale z drugiej strony gramy teraz na twardym korcie - zaznaczyła Polka.

- W pierwszej kolejności muszę zadbać o taktykę - dodała Świątek. - Mecz w Stuttgarcie był prawie rok temu, czyli dość dawno - stwierdziła.



Her run continues



@iga_swiatek eases past Raducanu and extends her run to 21 match wins in a row!#PorscheTennispic.twitter.com/SV0eD9Fz8g — wta (@WTA) April 22, 2022





Straciła tylko jednego seta

W Indian Wells Raducanu straciła dotąd tylko jednego seta w meczu z rozstawioną z numerem 13 Brazylijką Beatriz Haddas Maią. Później jednak uporała się z wyżej notowaną rywalką, wygrywając ostatecznie 6:1, 2:6, 6:4.

W poprzednich rundach wyeliminowała reprezentantkę Czarnogóry Dankę Kovinić (6:2, 6:3) i rozstawioną z numerem 20 Polkę Magdalenę Linette, z którą wygrała 7:6 (7-3), 6:2.