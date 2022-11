Świątek zaskoczyła wręczeniem prezentu na korcie

Polska liderka rankingu jest klasą w sobie zarówno na korcie, jak i poza nim. W czwartek w drugim grupowym meczu WTA Finals pokonała pewnie Garcię 6:3, 6:2, dzięki czemu już na kolejkę przed końcem zapewniła sobie awans do półfinału. I to z pierwszego miejsca.

Rywalki zagrały dla Polki. Świątek pewna półfinału WTA Finals Daria Kasatkina... czytaj dalej » Jako zwyciężczyni Świątek po meczu dostała do podpisania kilka piłek, które miała za zadanie wystrzelić w trybuny. Zanim to jednak zrobiła, postanowiła wynagrodzić dziewczynkę od podawania piłek. Niespodziewanie wręczyła jej jedną z granatowych sukienek, które miała do wykorzystania na to spotkanie. Dziewczynka nie mogła uwierzyć w swoje szczęście.

Wcześniej apel do kibiców

W teksańskim Fort Worth Świątek bardzo dba o relacje z fanami. Po jej pierwszym pojedynku z Darią Kasatkiną, na którym trybuny, delikatnie mówiąc, świeciły pustkami, zaapelowała do kibiców o nieco lepszą frekwencję.

W sobotę Świątek kończy zmagania w grupie Tracey Austin. Jest już pewna awansu do półfinału WTA Finals z pierwszego miejsca, ale wciąż ma o co grać z Coco Gauff. Do podniesienia z kortu jest 250 punktów do rankingu i 110 tysięcy dolarów premii za zwycięstwo.