Świątek wbija szpilę organizatorom WTA Finals

Świetny początek Finałów WTA w wykonaniu Świątek. Nie pozostawiła rywalce złudzeń Iga Świątek (1.... czytaj dalej » - Dickies Arena i miasto Fort Worth mają udokumentowane osiągnięcia w organizacji imprez sportowych i rozrywkowych na światowym poziomie - mówił na początku września prezes Kobiecej Federacji Tenisowej (WTA) Steve Simon, ogłaszając wybór gospodarza finałowego turnieju.

Nie wiadomo, jakie osiągnięcia miał na myśli, bowiem w informacjach o blisko milionowym mieście w Teksasie próżno szukać wzmianek o dużych imprezach sportowych. Największe wydarzenia mają miejsce na położonym opodal miasta torze wyścigowym, a w samym Fort Worth działa tylko kilka drużyn uniwersyteckich. Najbliższym miejscem, gdzie na większą skalę toczy się sportowe życie, jest pobliskie Dallas.

Rzeczywistość zweryfikowała oczekiwania

O tym, jak bardzo chybiony okazał się ów wybór, fani tenisa przekonali się już pierwszego wieczoru Finałów WTA. Ons Jabeur, Jessica Pegula, Maria Sakkari, Aryna Sabalenka oraz osiem z najlepszych w tym sezonie deblistek świata rywalizowało w obecności zaledwie garstki widzów. Wówczas jeszcze można było mieć nadzieję, że po fatalnym pod względem frekwencji pierwszym dniu zmagania m.in. liderki światowego rankingu przyjdzie obejrzeć nieco więcej fanów.

Wiele się jednak nie zmieniło, co wprawiło w konsternację wielu obserwatorów dyscypliny. Finały WTA, w których spotyka się wąskie grono najlepszych w roku zawodniczek, były dotąd traktowane jak prawdziwe tenisowe święto. Puste trybuny Dickies Areny w Fort Worth zmieniło je w ponury żart.

Dosadnie tę sytuację skomentowała m.in. Urszula Radwańska, która napisała na Twitterze, że "nawet podczas pandemii, gdy obowiązywał zakaz wchodzenia na trybuny, na meczach tenisowych było więcej widzów niż obecnie".



During the pandemic, when there was a ban on entering the stands, there were more people at tennis matches than currently at the @WTAFinals stands — Urszula Radwanska (@ula_radwanska) November 1, 2022





Relacjonujący mecze w Canal+ komentatorzy wspominali podczas transmisji, że na finałowy turniej sprzedano zaledwie jedną czwartą z puli dostępnych biletów, choć ich wynosząca kilka dolarów cena była raczej symboliczna. Obecna na miejscu była tenisistka, a obecnie komentatorka tenisa Joanna Sakowicz-Kostecka opublikowała w mediach społecznościowych fotografie przedstawiające niemal wymarłe miasto, z nielicznymi elementami nawiązującymi do trwającego właśnie wydarzenia.



Jedyna forma promocji, na jaką można trafić. pic.twitter.com/RyVbuNNS9z — Joanna Sakowicz-Kostecka (@SaKostecka) November 1, 2022





Głosów krytykujących fatalną promocję imprezy jest znacznie więcej.



Oh my, those photos are depressing. That stadium should be packed! Thank you for sharing them with me. — Sparks Cooks (@SparksCooks) November 1, 2022





Świątek rozczarowana frekwencją

W język nie gryzła się również Świątek, która po zwycięstwie z Kasatkiną odniosła się do pustych trybun w Dickies Arenie.

- Nie chcę tu podpaść, ale myślę, że w Guadalajarze atmosfera była jednak wyjątkowa, pełen stadion, a latynoscy kibice są niesamowici - powiedziała, odnosząc się do ubiegłorocznych finałów, w których grała po raz pierwszy.

Wygrała szybciej niż Świątek. Polce wyrosła konkurencja w Finałach WTA Caroline Garcia z... czytaj dalej » - Będę szczera, czekam na WTA Finals w Europie - stwierdziła. - Chciałabym zagrać końcówkę sezonu w Europie, bo europejscy kibice potrafią zrobić show. Doświadczyłam tego ostatnio w Ostrawie.

- Może tu trochę więcej ludzi przyjdzie - nie traciła nadziei.

Ale kiedy po meczu Polki na korcie pojawiła się reprezentująca gospodarzy Coco Gauff, trybuny wciąż świeciły pustkami.

Kolejna krytyka z ust liderki rankingu

Organizatorzy finałowego turnieju muszą przełknąć gorzką pigułkę. Trudno im będzie przejść obojętnie wobec krytyki ze strony Świątek, która od kwietnia króluje na szczycie listy najlepszych tenisistek i chętnie wykorzystuje swoją pozycję do zabierania głosu w ważnych sprawach.

Tym bardziej że jest to kolejna szpila wbita przez Świątek we władze federacji i w organizatorów turniejów. Przed wielkoszlemowym US Open skrytykowała stosowanie różnych piłek w rywalizacji kobiet i mężczyzn.

Później dostało się też WTA i organizatorom finałów turnieju o Puchar Billie Jean King, którzy nie byli w stanie porozumieć się co do terminów imprez. Finały WTA w amerykańskim Fort Worth kończą się bowiem zaledwie dzień przed pierwszymi meczami Billie Jean King Cup, rozgrywanymi w Glasgow w Szkocji. Zbieżność terminów i różnica stref czasowych wykluczyły Świątek z reprezentowania Polski w imprezie.