Świątek poznała rywalki w WTA Finals

12.09 Iga Świątek była gościem Anity Werner w "Faktach po Faktach". Polska tenisistka, która wygrała ostatnią edycję US Open, opowiedziała o tym, co co chciałaby wnieść do świata tenisa. Podkreśliła, że chce być "przykładem" dla innych zawodników.

Uroczyste losowanie odbyło się w nocy z piątku na sobotę polskiego czasu.

W drugiej grupie znalazły się Tunezyjka Ons Jabeur, Amerykanka Jessica Pegula, Greczynka Maria Sakkari oraz Białorusinka Aryna Sabalenka.

Jako dwie najwyżej notowane tenisistki Świątek i Jabeur były w losowaniu rozstawione. Pozostałe sześć podzielono na trzy koszyki, zgodnie z ich pozycjami w rankingu WTA Race. W pierwszym znalazły się Pegula (nr 3.) i Gauff (4.), w drugim Sakkari (5.) i Garcia (6.), a w trzecim Sabalenka (7.) i Kasatkina (8.). WTA Finals 2022: terminarz i wyniki. Kiedy pierwszy mecz Igi Świątek? WTA Finals 2022... czytaj dalej »

Doskonały bilans Świątek

W obecnym sezonie Świątek mierzyła się z każdą z tenisistek, na którą trafiła w grupie. Przegrała jedynie z Garcią - w lipcu w ćwierćfinale turnieju w Warszawie. Z Francuzką grała też w 2019 roku w Cincinnati i wówczas była górą.

Z Gauff Świątek ma bilans 4-0. Aż trzy zwycięstwa odniosła w tym roku, w dodatku były to jednostronne widowiska, w których łącznie oddała rywalce tylko 11 gemów.

Podobnie wygląda historia pojedynków 21-letniej Polki z Kasatkiną. Rosjance co prawda uległa raz w ubiegłym roku, ale w tym gładko pokonała ją aż cztery razy, tracąc łącznie 14 gemów.

WTA Finals 2022: format turnieju

Rywalizacja na pierwszym etapie odbywa się w dwóch grupach nazwanych na cześć świetnych przed laty amerykańskich tenisistek - Tracy Austin i Nancy Richey. W nich zawodniczki walczą systemem "każda z każdą". Do półfinałów awansują po dwie najlepsze z każdej grupy i wówczas stoczą pojedynki o udział w zaplanowanym na 7 listopada finale.

Zmagania na kortach twardych w Teksasie toczyć się będą o cenne rankingowe punkty, ale i spore premie finansowe. W puli nagród jest pięć milionów dolarów.

W ubiegłym roku najlepsza była Hiszpanka Garbine Muguruza, ale do nadchodzącej edycji nie zdołała awansować.

Podział na grupy WTA Finals 2022 i numery rozstawienia zawodniczek:



- grupa Tracy Austin



1. Iga Świątek (Polska)

4. Coco Gauff (USA)

6. Caroline Garcia (Francja)

8. Daria Kasatkina (Rosja)



- grupa Nancy Richey



2. Ons Jabeur (Tunezja)

3. Jessica Pegula (USA)

5. Maria Sakkari (Grecja)

7. Aryna Sabalenka (Białoruś)