Doskonały bilans Świątek. Jej wyczyny muszą robić wrażenie

Po wygranej z Rosjanką Darią Kasatkiną (6:2, 6:3) oraz Francuzką Caroline Garcią (6:3, 6:2) w trzecim meczu fazy grupowej nie dała szans Coco Gauff, zwyciężając 6:3, 6:0.

Koszmar Amerykanki

Nasza reprezentantka stała się koszmarem dla 18-letniej Amerykanki. Liderka światowego rankingu zmierzyła się z nią po raz piąty w karierze i wszystkie pojedynki rozstrzygnęła na swoją korzyść. Trzy z nich tenisistki rozegrały w tym roku: w Miami, w finale wielkoszlemowego Roland Garros i w San Diego.

WTA Finals 2022 - grupa A (Tracy Austin) # tenisistka mecze zwycięstwa porażki sety punkty 1. Iga Świątek 3 3 0 6:0 3 2. Caroline Garcia 3 2 1 4:3 2 3. Daria Kasatkina 3 1 2 3:4 1 4. Coco Gauff 3 0 3 0:6 0

W fazie grupowej tegorocznych WTA Finals Polka przegrała tylko 13 gemów. To najlepszy wynik od 2007 roku i rekordowego do dziś dokonania Belgijki Justine Henin, która wówczas oddała rywalkom 11 gemów.

13 - Only Justine Henin in 2007 (11) has won the group dropping fewest games in the Round Robin at the WTA Finals since the current format was re-introduced in 2003 than Iga Swiatek this season (13). Tornado.@WTA@WTA_insider@WTAFinalspic.twitter.com/cAd0dnfQ3k — OptaAce (@OptaAce) November 6, 2022

Sobotnia wygrana była dla raszynianki 47. na kortach twardych w tym sezonie. Od 2000 roku tylko cztery tenisistki odniosły więcej zwycięstw w ciągu jednego roku na tej nawierzchni. To Kim Clijsters (59 w 2003 i 51 w 2005), Agnieszka Radwańska (52 w 2013), Jelena Janković (50 w 2008) i Lindsay Davenport (49 w 2001).



47 - Iga Swiatek has won 47 hard courts matches in 2022: in 2000s, only Kim Clijsters (59 in 2003 and 51 in 2005), Agnieszka Radwanska (52 in 2013), Jelena Jankovic (50 in 2008) and Lindsay Davenport (49 in 2001) had more in a single year. What?!@WTA@WTA_insider@WTAFinalspic.twitter.com/7qYdJdxbMm — OptaAce (@OptaAce) November 6, 2022

A to nie koniec wielkich osiągnięć 21-latki, która jest najmłodszą półfinalistką w WTA Finals od 2011 roku i Petry Kvitovej. O finał powalczy z Białorusinką Aryną Sabalenką.

Jeśli najlepsza polska tenisistka w drodze po tytuł wygra wszystkie pięć meczów, zgarnie maksymalną kwotę 1,68 mln dolarów, bo na tyle może liczyć triumfatorka.

Semifinal! Another evening in Fort Worth tomorrow.



Półfinał! Jutro kolejny dzień i kolejna szansa. #wtafinalspic.twitter.com/uQj5XhKIrF — Iga Świątek (@iga_swiatek) November 6, 2022

Spotkanie Świątek - Sabalenka odbędzie się w nocy z niedzieli na poniedziałek czasu polskiego o godzinie 2. Wcześniej, bo w niedzielę o 22.30, rozpocznie się pierwszy półfinał, w którym Greczynka Maria Sakkari powalczy z Francuzką Caroline Garcią.