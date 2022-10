Zaskakująca decyzja rywalki Igi Świątek tuż przed WTA Finals

Świątek poznała rywalki w WTA Finals Iga Świątek... czytaj dalej » Garcia z Bertrandem Perretem współpracowała od grudnia 2021 roku. Zajmowała wtedy odległe miejsce w rankingu WTA. To pod okiem 55-letniego Francuza zawodniczka zaczęła grać najlepszy tenis w karierze i obecnie jest na szóstej pozycji w rankingu.

Ostatnim ich wspólnym turniejem były zawody w Guadalajarze, gdzie Garcia odpadła w 1/8 finału, przegrywając 6:7, 5:7 ze Sloane Stepehens. W czwartek Perret poinformował o zakończeniu współpracy.

- Spędziliśmy razem niesamowity rok, w którym nie zabrakło pięknych momentów. Gdy zaczynaliśmy pracę, Caroline była na 75. miejscu w rankingu WTA, obecnie jest szósta. Jestem z niej dumny i życzę jej wszystkiego najlepszego na korcie i poza nim. Czas na nowe wyzwanie – napisał Francuz. Po kilku godzinach wpis zniknął jednak z sieci.

Pod okiem Perreta Garcia wygrała trzy turnieje i awansowała do półfinału US Open.

W grupie ze Świątek

Do rozstania doszło tuż przed startem WTA Finals. Turniej w Fort Worth rozpocznie się 31 października.

Garcia trafiła do grupy Tracy Austin, w której zmierzy się z Igą Świątek, Coco Gauff i Darią Kasatkiną. Grupę Nancy Richey tworzą: Ons Jabeur, Jessica Pegula, Maria Sakkari i Aryna Sabalenka.