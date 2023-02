WTA Doha 2023. Iga Świątek zagra w drugiej rundzie z Danielle Collins

Świątek przyjechała do Kataru jako liderka rankingu. W pierwszej rundzie miała wolny los. Na taki przywilej nie mogła liczyć Collins, zajmująca na światowej liście 42. miejsce.

Amerykanka musiała walczyć w poniedziałek o awans z Elise Mertens (37. WTA). Belgijkę pokonała 6:4, 7:6(8-6). Spotkanie trwało nieco ponad godzinę.

Turniej WTA 500 w Dosze. Kiedy Iga Świątek gra mecz z Danielle Collins?

Wyjątkowy turniej dla Igi Świątek. "Traktuję to jako wyzwanie" Iga Świątek lada... czytaj dalej » Mecz Świątek z Collins odbędzie się w środę. Jego godzina nie jest jeszcze dokładnie znana.

Dla Polki będzie to okazja do rewanżu za ostatnie ich starcie. To właśnie Amerykanka zakończyła przygodę naszej tenisistki z Australian Open 2022, pokonując ją w półfinale.

Rok wcześniej, w Adelajdzie, doszło do ich pierwszego meczu, w którym górą była Polka.

Świątek w Katarze broni tytułu

Dla Świątek występ w Katarze będzie pierwszym po trzech tygodniach przerwy i odpadnięciu w 1/8 finału Australian Open. Przed rokiem w Dosze wygrała.

- Czuję, że co roku to inna historia, podobnie jak każdy turniej. Po prostu nie ma sensu myśleć o zeszłorocznym turnieju i porównywać go do nadchodzącego i myśleć, że to ta sama historia. Nie jest, w ciągu jednego roku wiele może się wydarzyć - stwierdziła podczas spotkania z dziennikarzami.

Do turnieju zgłosiło się aż siedem zawodniczek z czołowej dziesiątki rankingu. Oprócz Świątek są to: Jessica Pegula (4. WTA), Caroline Garcia (5. WTA), Coco Gauff (6. WTA), Maria Sakkari (7. WTA), Daria Kasatkina (8. WTA) oraz Belinda Bencić (9. WTA).