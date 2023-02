Niedoszła rywalka Świątek zabrała głos. "Przepraszam"

Świątek w środę pokonała Amerykankę Danielle Collins 6:0, 6:1 w drugiej rundzie, czyli w 1/8 finału. W pierwszej miała wolny los. Jej kolejną rywalką miała być rozstawiona z numerem siódmym Bencic.

Źródło: Getty Images Belinda Bencic postanowiła odpocząć

Bencic oddała walkower Świątek

Później okazało się jednak, że nie dojdzie do meczu liderki światowego rankingu z mistrzynią olimpijską z Tokio. O wycofaniu się Bencic z turnieju poinformowano na oficjalnej stronie internetowej WTA. Jako powód rezygnacji z gry podano przemęczenie.

"Dziękuję Doha! Przepraszam, że muszę się wycofać, teraz trochę odpoczynku i przygotowania do Dubaju" - wyjaśniła na Twitterze szwajcarska zawodniczka.



Thank you Doha@qatartennis



Sorry to have to withdraw today, now some rest and getting ready for Dubai pic.twitter.com/ChcKwisPrQ — Belinda Bencic (@BelindaBencic) February 16, 2023





Bencic miała prawo być zmęczona. Od 8 do 15 lutego zawodniczka wygrała sześć kolejnych meczów, triumfując w niedzielę w turnieju WTA w Abu Zabi. W środę pokonała wymagającą Białorusinkę Wiktorię Azarenkę 1:6, 7:6(4), 6:4, a spotkanie trwało aż dwie godziny i 45 minut.

W półfinale imprezy Świątek zagra z Amerykanką Cori Gauff (nr 4.) albo z Rosjanką Wieroniką Kudiermietową (8.). Ten mecz w czwartek. Pojedynek, którego stawką będzie awans do finału, rozegrany zostanie dzień później.