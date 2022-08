Grały dwie Rosjanki, a na trybunach ukraińska flaga. Zagrożono wezwaniem policji

Hurkacz i Świątek świecą przykładem. Gwiazdy polskiego tenisa zaangażowane w pomoc Ukrainie Hubert Hurkacz w... czytaj dalej » Większość organizacji sportowych zawiesiła Rosjan w prawach startowych, ale nadal nie stało się to w federacjach tenisowych i nic nie wskazuje, aby w najbliższym czasie miało się to zmienić.

Grają bez problemu

Zawodnicy z kraju, który 24 lutego zaatakował Ukrainę, jak gdyby nigdy nic występują w turniejach. Jedyną restrykcją, jaka ich spotkała, to fakt, że podczas meczów przy ich nazwiskach nie ma flagi państwowej.

W mediach od dawna spekuluje się, że władze światowego tenisa mają nieformalny układ z Rosją.

W niedzielę w ostatniej rundzie kwalifikacji do turnieju Western & Southern Open spotkały się dwie Rosjanki: Anastazja Potapowa i Anna Kalinska. Ta druga wygrała 7:5, 6:1. Jednak nie to było najciekawsze w tym pojedynku.



Watching the communist @WTA at work was something…they made her leave for silently protesting the Russian Invasion. @CincyTennis@TheDolgopic.twitter.com/prUzMpLmyC — Trashy Tennis (@TrashyTennis) August 14, 2022

Groźba wezwania policji

Krótko po rozpoczęciu meczu Potapowa poinformowała sędzię Morganę Larę, że jedna z osób na widowni z ukraińską flagą przeszkadza jej w grze. Arbiter meczu szybko zainterweniowała.

- Sędzia powiedziała mi, że moje zachowanie nie jest miłe i muszę zdjąć flagę - opowiadała później kibicka, Lola, która jest Amerykanką pochodzącą z Uzbekistanu.

- Zostałam poinformowana, że agituję przeciwko rosyjskim tenisistkom. Odpowiedziałam, że nie zdejmę flagi z ramion. One grały jeszcze przez minutę albo dwie. Potem zatrzymano mecz ponownie. Podszedł do mnie ochroniarz i zapowiedział, że jeśli nie opuszczę kortu, to wezwie policję. To nie jest Rosja. To są przecież Stany Zjednoczone - dodawała we łzach Lola.

- Miałam na sobie tylko ukraińską flagę. Nie robiłam nic szalonego. Nie przeszkadzałam i nie rozpraszałam zawodniczek. Siedziałam spokojnie i byłam cicho - tłumaczyła.

Źródło: Twitter/Ben Rothenberg Amerykańska kibicka z ukraińską flagą

Gdy była już poza trybunami, nakazano jej zdjęcie flagi z ramion, gdyż ta "przekraczała dozwolone regulaminem wymiary". A te wynoszą w Cincinnati 18 na 18 cali, około 45 na 45 centymetrów.

Apele o więcej ukraińskich barw

Na razie władze WTA nie skomentowały tego, co się stało. Mocne słowa padły z innej strony.

- Rosjanki przyjeżdżają i dyktują amerykańskim obywatelom, co można, a czego nie? Tak nie może być. Na turniejach ludzie powinni zobaczyć wiele takich flag i mnóstwo niebieskich oraz żółtych barw. A co będzie jak kibice ubiorą się w stroje w tych kolorach? Ktoś będzie im kazał się rozbierać? - pytała Eugenia Nemirovska de Santos z charytatywnej organizacji Cincy4Ukraine.

W podobnym tonie wypowiedział się były ukraiński tenisista Ołeksandr Dołhopołow. On w mediach społecznościowych zachęca, aby w trakcie wszystkich meczów Rosjan i Białorusinów w Stanach Zjednoczonych na trybunach pojawili się kibice z barwami jego ojczyzny.



To all the people who admired my tennis and planning to visit the US tournaments, I ask to bring a Ukraine flag to all russian or bellorusian matches they watch. And I dare the @atptour@WTA to try this step again.

Repost please — Alex Dolgopolov (@TheDolgo) August 16, 2022





Pikanterii całej sprawie dodaje jeszcze to, że Potapowa jednak zagra w turnieju głównym. Dostała się do niego jako tzw. szczęśliwa przegrana. W pierwszym meczu we wtorek zmierzy się z Simoną Halep z Rumunii. Wcześniej Kalinska spotka się z Włoszką Martiną Trevisa.