Williams wypuściła zwycięstwo z rąk. Teraz ma ból głowy przed US Open

Serena Williams to 23-krotna mistrzyni wielkoszlemowa

- Trudno mieć dobry nastrój, gdy gra się tak, jak ja dzisiaj - skomentowała była liderka światowego rankingu, która nie mogła przeboleć, że wypuściła zwycięstwo z rąk.

38-letnia Williams prowadziła w drugim secie 5:3 i przy własnym serwisie mogła zakończyć mecz, ale rywalka zdołała się obronić. Amerykanka przyznała, że to wytrąciło ją z rytmu.

- Sama postawiłam się w trudnej sytuacji. To jak umówienie się na randkę z facetem, mimo że wiesz, że jest on do niczego - powiedziała Williams.

Forma Amerykanki pozostawia wiele do życzenia, tymczasem lada moment startuje US Open. W Nowym Jorku Williams będzie celowała w 24. tytuł wielkoszlemowy. W ostatnich dwóch sezonach czterokrotnie grała o triumf w imprezach tej rangi, za każdym razem musiała jednak uznać wyższość rywalki.

Na razie w dużo lepszym humorze jest Sakkari. Greczynka, która uważa tę rywalkę za wzór do naśladowania, nie ukrywała dumy ze zwycięstwa.

- To, co ona osiągnęła w tym sporcie, jest wyjątkowe i nie wiem, czy ktokolwiek zdoła to powtórzyć. Wiedziałam, że mecz będzie ciężki, ale wynik mnie niesamowicie cieszy - podkreśliła, oddając honory Amerykance.

W ćwierćfinale Sakkari zagra z Brytyjką Johanną Kontą, która wygrała z Rosjanką Wierą Zwonariową 6:4, 6:2.

W singlu w Nowym Jorku, gdzie ze względu na pandemię gościnnie rozgrywany jest turniej WTA Cincinnati, startowały Iga Świątek i Magda Linette, ale obie odpadły w 1. rundzie.

Western & Southern Open to próba generalna przed wielkoszlemowym US Open, który rozpoczyna się już 31 sierpnia. Transmisje w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Ćwierćfinałowe pary WTA Cincinnati:

Elise Mertens (14) - Jessica Pegula

Naomi Osaka (4) - Anett Kontaveit (12)

Johanna Konta (8) - Maria Sakkari (13)

Ons Jabeur - Wiktoria Azarenka