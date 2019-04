Wielki rewanż za finał US Open. "Wtedy za bardzo chciałam"

Piątkowe spotkanie w Charleston było niezwykle wyrównane i trwało dwie godziny i 14 minut.

- Dużo myślałam o wcześniejszych naszych meczach i doszłam do wniosku, że za bardzo chciałam. Tym razem uwierzyłam, że jestem w stanie wytrzymać wymiany i nie muszę się spieszyć, szukając uderzeń wygrywających już przy pierwszej okazji. To najbardziej zaważyło dziś na końcowym wyniku – powiedziała Keys.

Przez większą część pierwszego seta prowadziła jednak Stephens, po breaku na 3:2. Potem jednak nastąpiła seria pięciu kolejnych przełamań, która doprowadziła do tie-breaka. W nim Keys objęła prowadzenie 4-0, ale później przegrała sześć piłek z rzędu. Sytuacja znów się jednak odwróciła i cztery ostatnie wymiany padły łupem niżej notowanej Amerykanki.

Drugi set był wyrównany do stanu 3:3, a w jego drugiej fazie Stephens potrafiła wykorzystać błędy rywalki. Finałowa partia miała inne oblicze. Koncertowo grająca Keys potrafiła znaleźć odpowiedź na niemal każde zagranie rodaczki, wygrywając od stanu 1:2 pięć kolejnych gemów.

Przyjaźń nie tylko poza kortem

- Zawsze trudno rywalizuje się z przyjaciółką, bo wtedy nie ma jak dodatkowo mobilizować się gestami czy okrzykami. Od zawsze jesteśmy ze sobą blisko. Gdy ona twierdzi, że piłka jest autowa, zawsze jej uwierzę – podkreśliła podczas konferencji prasowej Keys.

Kolejną rywalką Amerykanki będzie mistrzyni olimpijska z Rio Portorykanka Monica Puig, która pokonała inną zawodniczkę ze Stanów Zjednoczonych Danielle Collins 6:3, 6:2.

W drugim półfinale zagrają Caroline Wozniacki i Chorwatka Petra Martic.

W sobotę w 1/2 finału debla wystąpią Alicja Rosolska i Niemka Anna-Lena Groenefeld. Zmierzą się z Niemką Anną-Leną Friedsam i Hiszpanką Sarą Sorribes Tormo.



.@Madison_Keys survives Stephens in a three-set thriller in #Charleston, 7-6 (6), 4-6, 6-2! Notches first career @WTA victory over compatriot to face winner of Puig/Collins in SF. #VolvoCarOpenpic.twitter.com/rvUKo0PtOh — Volvo Car Open (@VolvoCarOpen) April 5, 2019





Wyniki ćwierćfinałów:

Madison Keys (USA, 8) - Sloane Stephens (USA, 1) 7:6 (8-6), 4:6, 6:2

Monica Puig (Portoryko) - Danielle Rose Collins (USA, 11) 6:3, 6:2

Caroline Wozniacki (Dania, 5) - Maria Sakkari (Grecja) 6:2, 6:2

Petra Martic (Chorwacja, 16) - Belinda Bencic (Szwajcaria, 9) 6:3, 6:4