Rosjanka pomogła Ukraince. Aplauz publiczności w Berlinie

Popisowy mecz, Rosjanka bez szans. Iga Świątek w finale Rolanda Garrosa Iga Świątek... czytaj dalej » 37. w światowym rankingu Kalinina nie była faworytką spotkania w niemieckiej stolicy, ale świetnie je rozpoczęła. Pierwszą odsłonę wygrała 7:5.

Na początku drugiej partii po jednym z serwisów upadła na trawę. Widać było, że ma problem z prawą łydką.

Sportowa postawa

Natychmiast znalazła się przy niej Kasatkina, która przyniosła jej worek z lodem. 12. w klasyfikacji WTA Rosjanka pokazała sportową postawę. Kibice w Berlinie docenili to i nagrodzili gromkimi brawami.

- Nie widziałam, jak to się stało. Po prostu odwróciłam głowę i zobaczyłam, że Anhelina leży na ziemi - powiedziała Kasatkina. - Miała kurcze w łydce, więc dałam jej trochę lodu przed przybyciem lekarza. Kurcze pojawiały się i znikały, ale na szczęście udało jej się dokończyć mecz - dodała.

Kalinina dzielnie walczyła, ale ostatecznie na Steffi Graff Stadium przegrała 7:5, 3:6, 1:6.



Nie miała szans ze Świątek

To jeden z pierwszych przypadków od czasów rosyjskiej inwazji na Ukrainę 24 lutego, gdy sportowcy z obu krajów spotykają się ze sobą na korcie.

Cały czas zawodnicy z Rosji i Białorusi są dopuszczeni do startów w imprezach rangi ATP oraz WTA, ale w trakcie ich występów nie jest pokazywana ich flaga.

Kasatkina na początku tego miesiąca byłą w półfinale Rolanda Garrosa, gdzie szybko przegrała z późniejszą triumfatorką, a więc Igą Świątek.

W drugiej rudzie w Berlinie Rosjanka zmierzy się z rodaczką Jekateriną Aleksandrową albo pochodzącą z Ukrainy, a reprezentującą Belgię Maryną Zanevską.