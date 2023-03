Gest Ukrainki rozwścieczył Rosjan

Życiowy sukces Kostiuk osiągnęła w niedzielę. Pokonując Graczową 6:3, 7:5 w turnieju WTA na kortach twardych w Austin, sięgnęła po pierwszy zawodowy tytuł w karierze.

Jednak więcej niż o aspekcie sportowym tego wydarzenia mówi się o zachowaniu 21-latki po tym zwycięstwie.

Emocjonalna wygrana Ukrainki z Rosjanką. Tytuł zadedykowała "walczącym i umierającym" Marta Kostiuk... czytaj dalej » Pierwszy w karierze tytuł 20-latka z Kijowa zadedykowała bowiem "walczącym, cierpiącym i umierającym" w jej ojczyźnie wskutek rosyjskiej inwazji. Wcześniej, po ostatniej w meczu piłce, padła na kort, skryła twarz w dłoniach i popłakała się.

Rosjanka to Rosjanka

Odmówiła tradycyjnego uścisku dłoni przy siatce. Nie chciała pozować z nią do zdjęć.

Na mocy decyzji WTA rosyjskie i białoruskie tenisistki widnieją w turniejowych drabinkach bez flagi przy nazwisku, ale dla ukraińskiej tenisistki nie ma to absolutnie żadnego znaczenia. Rosjanka pozostaje Rosjanką, formalność niczego tu dla niej nie zmienia. Kostiuk nie podała więc ręki Graczowej, tak jak wcześniej na US Open nie chciała jej uścisnąć Wiktorii Azarence.

Po zwycięstwie w Austin nie kryła się z wsparciem dla swojej ojczyzny.

- W sytuacji, w jakiej jestem ja i mój kraj, ten sukces to coś wyjątkowego. Wszystkim, którzy to oglądali, i wszystkim, którzy są na trybunach, chcę powiedzieć: chwała Ukrainie! - podkreśliła w krótkim wystąpieniu na korcie.



”I want to dedicate this title to Ukraine. It's a very special moment”@marta_kostyuk#ATXOpenpic.twitter.com/RKtWoGPKdP — wta (@WTA) March 5, 2023





Rosyjskie echa sukcesu Kostiuk

Słowa i przede wszystkim zachowanie Kostiuk względem Graczowej nie zostały dobrze przyjęte w Moskwie.

Rosyjskie media na czele z dziennikiem sportowym "Sport Express" podkreślają, że Kostiuk okazała rosyjskiej rywalce brak szacunku.

Jeszcze dalej poszedł deputowany rosyjskiej Dumy Dmitrij Swiszczow. Kontrowersyjny polityk uderzył w Kostiuk stwierdzeniem, że ukraińscy sportowcy muszą mówić to, co im nakazują ukaińskie władze, a nie to, co im dyktuje serce. Innymi słowy - że 21-latka jest sterowana przez rząd.

- Ukraińcy sportowcy nie są wolni, jeśli chodzi o podejmowane przez nich kroki, i współczuję im z tego powodu - powiedział Swiszczow cytowany przez "Sport Express".

Wszystkie te zarzuty zbija kolega Kostiuk z kortu Ołeksandr Dołhopołow, publikując zdjęcie zamordowanego przez Rosjan malutkiego dziecka.

"Powiedzcie tej dziewczynce, jak i wielu rodzinnom, które codziennie są zabijane, o uścisku dłoni, jak i o tych biednych Rosjanach, którzy nic nie mogą zrobić, którzy oczywiście nie mają krewnych i przyjaciół, którzy głosowali na Putina" - napisał ukraiński tenisista.

W poniedziałek Kostiuk awansowała na najwyższe w karierze 40. miejsce w rankingu WTA. W tygodniu będzie jeszcze mogła poprawić to osiągnięcie. Razem z czołowymi tenisistkami na świecie rywalizuje w dużym turnieju w Indian Wells. Ukrainka, która zaczyna rywalizację od 1. rundy, wciąż czeka na wyłonienie pierwszej rywalki. Będzie nią kwalifikantka. Kostiuk może trafić między innymi na Magdalenę Fręch.