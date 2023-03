Sabalenka rzuca wyzwanie Świątek. Białorusinka ma jasny cel

Wielka Linette. Odprawiła byłą liderkę Magda Linette po... czytaj dalej » Ten rok dla zawodniczki z Białorusi jest znakomity. Pod koniec stycznia wygrała Australian Open i to był jej pierwszy wielkoszlemowy triumf w karierze.

Wszystkie myślą tak samo

Sabalenka ma jasny plan. Chce zostać pierwszą rakietą światowego rankingu. Teraz zajmuje miejsce numer dwa, ale w trakcie trwającego właśnie turnieju w Miami może odrobić dużą liczbą punktów do prowadzącej pewnie Polki.Świątek na Florydzie wygrała rok temu, a teraz wycofała się z powodu kontuzji.

- Oczywiście, chcę być liderką rankingu i wygrać więcej turniejów wielkoszlemowych. Myślę, że każda z zawodniczek myśli tak samo, to normalne. Być może to pomaga mi, aby być cały czas skupiona i każdego kolejnego dnia po pracować jak najlepiej potrafię - mówi Sabalenka.

Źródło: Getty Images Sabalenka chce zostać liderką rankingu WTA

Sabalenka: Świątek porusza się lepiej

Sabalenka przyznaje, że dzięki Świątek jest lepszą zawodniczką.

- Zawsze musisz się rozwijać, uczyć nowych rzeczy, bo pojawiają się nowe zawodniczki. Na przykład Świątek, ona porusza się ode mnie lepiej. W pierwszych spotkaniach przeciwko niej czułam, że nie jestem przygotowana fizycznie. Teraz jest inaczej - dodaje niespełna 25-letnia zawodniczka z Mińska.

Sabalenka z Polką przegrała cztery pierwsze pojedynki. Po raz pierwszy pokonała ją w listopadzie w finałach WTA.

- Było tak, że wcześniej po kilku punktach byłam zmęczona, a w taki sposób nie wygra się meczu. Rozmawiałam z moim trenerem fitness i poprawiliśmy ten element. Zaczęliśmy pracować mocniej i teraz wygląda to lepiej. Za każdym razem, gdy ktoś z tobą wygrywa, to napędza cię do rozwoju. Jeśli ktoś mnie pokona, to potem oglądam taki mecz i wyciągam z niego lekcję - zapewnia.

Białorusinka jest w trzeciej rundzie w Miami. W drugiej pokonała Amerykankę Shelby Rogers. Teraz zmierzy się z Marie Bouzkovą z Czech. Ich mecz z niedzieli na poniedziałek polskiego czasu.