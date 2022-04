Świątek gotowa na finał po maratonie. "Nie zamierzam narzekać"

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek o swoich przygotowaniach przed turniejem wielkoszlemowym we Francji.

Sobotni mecz trwał ponad trzy godziny, co najlepiej pokazuje, jak zacięte i trudne dla obu zawodniczek było to spotkanie. Po myśli Świątek nie ułożył się zwłaszcza pierwszy set, przegrany w tie-breaku 4-7.

- Było trudno. Mecz był długi, nie zabrakło wzlotów i upadków. To spotkanie było jak maraton. Dlatego cieszę się, że ostatecznie wgrałam i przez cały mecz grałam solidnie, a także zaciekle pomimo porażki w pierwszym secie. Ona serwowała bardzo szybko, ma sobą udaną serię, grała świetny tenis. Ja również grałam na moim najwyższym poziomie i nie było łatwo. Gratulacje dla niej - komplementowała rywalkę Polka.

W meczu nie zabrakło momentów, w których to Samsonowa przejmowała inicjatywę. W obecnym sezonie taka sytuacja w meczach z udziałem Świątek była rzadko spotykana. Jednak raszynianka nie miała z tym problemu.

- Wiem, że są zawodniczki, które mogą grać lepiej. Tenis to taki sport, w którym każdy może cię pokonać. Wiem, że (Samsonowa - red.) gra dobrze, bardzo szybko. Kilka razy mnie zaskoczyła, bo grałam na pełnej szybkości, a ona i tak była w stanie odpowiedzieć - przyznała Świątek.

Pomimo trudniejszych chwil Polka dopięła swego i zwyciężyła.

- Nienawidzę przegrywać. Nie chcesz się poddawać, dla mnie to naturalne. Inni tenisiści też urodzili się po to, by walczyć, a nie przegrywać. Teraz jestem w stanie lepiej kontrolować emocje, szukam odpowiednich rozwiązań i mogę wrócić do gry pomimo problemów - wyjaśniła.

Iga Świątek - Aryna Sabalenka w finale

W niedzielę o godzinie 13.00 wielki finał w Stuttgarcie. Przeciwniczką Świątek będzie Białorusinka Aryna Sabalenka.

- Mam mało czasu na regenerację, ale nie zamierzam narzekać. Fizycznie jestem gotowa - podkreśliła Polka.

Zwyciężczyni turnieju nie tylko dostanie 470 punktów do klasyfikacji WTA oraz niemal 94 tysiące euro premii, ale także warty ponad pół miliona złotych samochód Porsche Taycan GTS Sport Turismo.