Deszcz torpeduje mecze w San Diego. Świątek nadal nie wie, z kim zagra

Świątek w kolejnym finale. Przegrany set podziałał na nią jak płachta na byka Iga Świątek zagra... czytaj dalej » Już pierwszy półfinał, w którym Iga Świątek mierzyła się z Jessicą Pegulą, rozgrywany był na raty z powodu padającego w Kalifornii deszczu. Polka, która w trzech setach ostatecznie wywalczyła awans do finału, na rywalkę zaplanowanego na niedzielę meczu o tytuł czekała niemal do godziny 23 miejscowego czasu. I poczeka jeszcze kilkanaście godzin dłużej.

Spotkanie Vekić z Collins toczyło się bowiem w jeszcze trudniejszych warunkach, a tenisistki musiały opuszczać kort kilka razy, by po powrocie ponownie się rozgrzewać i wznawiać grę. Gdy po ponad trzech godzinach od pojawienia się na placu gry po raz pierwszy, kolejny raz udawały się do szatni, na kort centralny rzęsiście padał deszcz.

W tej sytuacji organizatorzy podjęli decyzję o dokończeniu spotkania w niedzielę o godz. 12:30 lokalnego czasu (21:30 w Polsce).

Przed przerwaniem meczu nieco bliżej finału była Collins, która przy stanie 1:1 w setach (4:6, 6:4), w trzeciej partii prowadziła 4:2. Grę zawieszono jednak przy serwisie Amerykanki i stanie 0:30 w gemie.

Mało czasu na odpoczynek

Pierwotnie finał gry singlowej zaplanowany był na godzinę 16 lokalnego czasu w niedzielę (1 w nocy z niedzieli na poniedziałek w Polsce). I na razie niewiele wskazuje na to, by organizatorzy planowali zmianę terminu, chociaż wiadomo, że podana w komunikacie godzina to najwcześniejsze możliwe rozpoczęcie meczu. Do rozegrania bowiem został jeszcze nie tylko przerwany półfinał singlistek, ale również drugi półfinał i finał debla.



Official revised OOP for San Diego Sunday #SanDiegoOpenpic.twitter.com/HdqrC52vTP — TennisONE (@TennisONEApp) October 16, 2022





Oznaczałoby to, że zarówno jedna z par w grze podwójnej, jak i rywalka Świątek, miałyby niewiele czasu na odpoczynek przed rywalizacją o trofeum.

I nie byłby to pierwszy przypadek kontrowersyjnego układania harmonogramu turnieju. Już wcześniej organizatorom imprezy wytykano, że kończące później swoje mecze zawodniczki mogą czuć się pokrzywdzone koniecznością rozgrywania kolejnych spotkań po zaledwie kilkunastu godzinach przerwy. W przypadku finałów czasu na odpoczynek byłoby jeszcze mniej.