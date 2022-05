Pogrom faworytek w Madrycie. To dobre wieści dla Świątek

Madison Keys wraca do gry w 2. secie półfinału Australian Open

Madison Keys wraca do gry w 2. secie półfinału Australian Open

Madison Keys wraca do gry w 2. secie półfinału Australian Open

Rozmowa z Ashleigh Barty po awansie do finału Australian Open

Rozmowa z Ashleigh Barty po awansie do finału Australian Open

Rozmowa z Ashleigh Barty po awansie do finału Australian Open

Dylan Alcott zakończył swoją wspaniałą karierę finałowym meczem z Samem Schroderem. Zobacz, co powiedział po przegranym starciu. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Zobacz moment, kiedy Kristina Mladenovic i Ivan Dodig odebrali trofeum po wygraniu finału gry mieszanej oraz dowiedz, co powiedzieli. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Rafa Nadal przełamał Matteo Berrettiniego w ósmym gemie czwartego seta półfinału Australian Open. Zobacz, jak do tego doszło. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Nadal awansował do finału Australian Open

Nadal awansował do finału Australian Open

Zobacz, co powiedział Rafa Nadal po awansowaniu do finału Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Nadal po awansie do finału Australian Open

Nadal po awansie do finału Australian Open

Daniił Miedwiediew wściekł się na sędziego głównego za to, że ten nie ukarała Stefanosa Tsitsipasa za podpowiedzi ze strony jego ojca Apostolosa. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Daniił Miedwiediew przełamał Stefanosa Tsitsipasa w szóstym gemie czwartego seta półfinału Australian Open. Zobacz, jak do tego doszło. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Miedwiedew awansował do finału Australian Open

Miedwiedew awansował do finału Australian Open

Zobacz, co powiedział Daniił Miedwiediew po awansie do finału Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Miedwiediew po awansie do finału Australian Open

Miedwiediew po awansie do finału Australian Open

W drugim secie półfinału Australian Open Daniił Miedwiediew miał pretensje do sędziego głównego o to, że ten nie ukarał Stefanosa Tsitsipasa za coaching. Eksperci Eurosportu przyjrzeli się obu tym sytuacjom. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Ashleigh Barty przełamała DAnielle Collins w szóstym gemie pierwszego seta. Zobacz, jak do tego doszło. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Danielle Collins przełamała Ashleigh Barty na początku drugiego seta finału Australian Open. Zobacz, jak do tego doszło. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Asheleigh Barty popełniła dużo błędów w szóstym gemie drugiego seta finału Australian Open. Australijka przez to straciła swoje podanie. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Ashleigh Barty słabo radziła sobie w drugim secie, ale w końcu przebudziła się. Australijka przełamała Danielle Collins w dziewiątym gemie, dzięki czemu zmniejszyła stratę do 4:5. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Zobacz, co powiedziała Danielle Collins po finale Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Zobacz, co powiedziała Ashleigh Barty po finale Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Zobacz, co powiedziały Barbora Krejcikova i Katerina Siniakova po wygraniu turnieju gry podwójnej w Australian Open 2022.

Daniił Miedwiediew przełamał Rafę Nadala w piątym gemie pierwszego seta finału Australian Open. Zobacz, jak do tego doszło.

Rafa Nadal przełamał Daniiła Miedwiediewa w ósmym gemie drugiego seta finału Australian Open. Zobacz, jak do tego doszło.

Rafa Nadal mógł wygrać drugiego seta, ale ostatecznie został przełamany w dziewiątym gemie drugiego seta. Zobacz, jak do tego doszło.

Nadal wygrał 4. seta i doprowadził do wyrównania w finale Australian Open

Nadal wygrał 4. seta i doprowadził do wyrównania w finale...

Nadal wygrał 4. seta i doprowadził do wyrównania w finale...

Podczas drugiego seta doszło do incydentu. Jeden z kibiców przeskoczył wysoką barierę, by dostać się na kort. Szybko został przechwycony przez ochronę i wyciągnięty na zewnątrz.

Zobacz, co powiedzial Rafael Nadal po zwycięstwie w Australian Open. Hiszpan wygrał 21. wielkoszlemowy turniej w karierze, pokonując w finale Rosjanina Daniiła Miedwiediewa 2:6, 5:7, 6:4, 6:4, 7:5.

Zobacz, co powiedział Daniił Miedwiediew po przegranym finale Australian Open. Rosyjski tenisista uległ 6:2, 7:5, 4:6, 4:6, 5:7 Hiszpanowi Rafaelowi Nadalowi.

Świątek na Majorce. Zwiedza, wypoczywa i trenuje w akademii Nadala Korzystając z... czytaj dalej » W obecnym sezonie Świątek wygrała już cztery turnieje - w Dausze, Indian Wells, Miami oraz Stuttgarcie. Z powodu przemęczenia wycofała się z rywalizacji w Madrycie, co teoretycznie otworzyło trzem zawodniczkom szansę do jej detronizacji już 16 maja.

Świątek przystąpi do French Open jako liderka rankingu

Obecnie Polka ma 2136 punktów przewagi nad Paulą Badosą. Hiszpanka była jedną z tenisistek, które miały szanse na to, by zostać numerem 1 po turnieju w Rzymie, zaplanowanym w dniach 9-15 maja. Do tego potrzebny był jednak dobry występ w Madrycie.

Tymczasem w sobotę Badosa przegrała już w drugiej rundzie z Rumunką Simoną Halep 3:6, 1:6.

W niedzielę w jej ślady poszła Sakkari. Greczynka mecz z 23. na liście WTA Kasatkiną zaczęła dobrze, ale uległa w trzech setach. To była jej czwarta konfrontacja z Rosjanką i... czwarta porażka.

Objąć prowadzenie w rankingu mogła jeszcze Anett Kontaveit, ale Estonka z powodu choroby ostatecznie nie przystąpiła do zmagań w Madrycie.

To oznacza, że bez względu na wynik w Rzymie, gdzie Świątek będzie bronić wywalczonego rok temu tytułu, Polka jako numer 1 światowego rankingu przystąpi do rozpoczynającego się 22 maja wielkoszlemowego French Open.

Oglądasz Wideo: Eurosport Iga Świątek po zwycięstwie w turnieju w Stuttgarcie

Najwcześniej do zmiany na szczycie rankingu może dojść 6 czerwca, po zakończeniu zmagań w Paryżu. Świątek French Open wygrała w 2020 roku, a w ubiegłym dotarła do ćwierćfinału.

Trener o przygotowaniu fizycznym Świątek. "Ważne jest planowanie długoterminowe" - Po części każdy... czytaj dalej » 20-letnia raszynianka liderką będzie więc co najmniej dziewięć tygodni. W trakcie całej kariery 11 tygodni na szczycie wytrwała Amerykanka Venus Williams, a 12 - Hiszpanka Arantxa Sanchez-Vicario i Serbka Ana Ivanović.

W Madrycie niespodzianka goni niespodziankę

Stolica Hiszpanii okazała się mało gościnna dla najlepszych tenisistek. Już w pierwszej rundzie odpadła broniąca tytułu i rozstawiona z numerem trzecim Białorusinka Aryna Sabalenka.

W niedzielę odpadła też była liderka rankingu Japonka Naomi Osaka, która przegrała z Hiszpanką Sarą Sorribes Tormo 3:6, 1:6. Z zawodniczek z Top 10 do trzeciej rundy udało się przedrzeć tylko 10. w rankingu Tunezyjce Ons Jabeur.