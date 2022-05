Świątek jak Williams. Takiej serii nie miał nikt od siedmiu lat

Na drodze Świątek była liderka. Z kim zagra? Kiedy mecz? Iga Świątek przed... czytaj dalej » Świątek w Rzymie broni wywalczonego rok temu tytuł. Do włoskiej stolicy przyjechała po wygraniu czterech turniejów z rzędu: w Katarze, Indian Wells, Miami oraz Stuttgarcie.

W tamtych imprezach pokonywała m.in. byłą liderkę rankingu Naomi Osakę z Japonii, wiceliderkę Białorusinkę Arynę Sabalenkę czy zwyciężczynię ostatniego US Open, Brytyjkę Emmę Raducanu.

Po raz ostatni raszynianka schodziła z kortu przegrana w lutym w Dubaju. Wtedy uległa w trzech setach Jelenie Ostapenko z Łotwy.

Od tego momentu wygrała 24 kolejne pojedynki.

W środę w drugiej rundzie nie dała szans Elenie-Gabrieli Ruse, która do głównej drabinki turnieju awansowała jako szczęśliwa przegrana z kwalifikacji.

24 - Iga #Swiatek is the first female player to win 24+ consecutive matches since Serena #Williams in 2015 (between the WTA Finals 2014 and Madrid 2015). Havoc.@WTA@WTA_insiderpic.twitter.com/oSqUmME3IW — OptaAce (@OptaAce) May 11, 2022

Nadal pod wrażeniem

- Ona robi niesamowite rzeczy, czyż nie? Gra wspaniale i zwycięża w każdym turnieju, w którym startuje. To jest naprawdę trudne. Cieszę się jej sukcesami. Jest bardzo spontaniczną i naturalną dziewczyną. Dobrze, że są takie zawodniczki - mówił o Świątek Rafael Nadal, z którym Polka spotkała się w Rzymie na treningu.

W czwartek Świątek ok. godz. 13 zmierzy się w trzeciej rundzie z Białorusinką Wiktorią Azarenką. Relacja na żywo w eurosport.pl

Warto dodać, że seria Sereny Williams z 2015 roku zakończyła się na 27 triumfach z rzędu. Amerykankę pokonała w końcu Petra Kvitova z Czech.