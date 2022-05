Świątek nie zaprząta sobie głowy rekordami. "Nie zakładamy się i nie rozmawiamy o tym"

Oto co miała do powiedzenia polska tenisistka, która zwyciężyła w turnieju WTA w Stuttgarcie.

W obecnym sezonie liderka światowego rankingu rzadko miewała problemy na korcie. W czwartkowym meczu z Białorusinką było jednak inaczej. Zaczęło się źle, została dwukrotnie przełamana i przegrywała 0:3. Ci, którzy pamiętali o jej imponującej serii 24 zwycięstw z rzędu, mogli być zaskoczeni. Jednak nie Świątek.

- Nie wracam do tego, co się wcześniej wydarzyło. Źle weszłam w mecz. To nie jest tak, że wszystko przychodzi łatwo, co było dziś widać – przyznała.

Walka dzień po dniu jej nie przeszkadza

Polka zaczęła źle, nieco ospale, ale zdołała złapać rytm. Przyznała później, że to nie dyspozycja Azarenki była dla niej problemem.

- To było związane z tym, jak się czułam. Nie zaskoczyła mnie. Po prostu źle weszłam w mecz. Nie wiem do końca, jaka jest tego przyczyna. Po pierwszej przerwie uznałam, że muszę się zebrać w sobie i wkładać w uderzenia więcej precyzji. Najważniejsze, że się udało – podkreśliła.

Dzięki wygranej z Azarenką Świątek awansowała do ćwierćfinału, w którym już w piątek zmierzy się z Kanadyjką Biancą Andreescu. Jeśli chce obronić tytuł w Rzymie, to musi rozegrać pięć spotkań dzień pod dniu.

- Takie turnieje są najbardziej wymagające, nie ma ich zbyt wielu w tourze. Jednak w Stuttgarcie już grałam cztery mecze z rzędu dzień po dniu, w Dausze też nie było lekko, więc przyzwyczaiłam się do tego i nauczyłam funkcjonować w codziennym rytmie. Nie przeszkadza mi to – zapewniła.

Bez zakładów

Świątek wygrała 25 spotkań z rzędu. Jednak sama nie myśli o wspomnianej serii, a ze swoim teamem ograniczają dyskusje na ten temat.

- Nie zakładamy się. Znając historię i ile presji jest dookoła, to jedna z ostatnich rzeczy, z których żartujemy. W ogóle o tym nie rozmawiamy, to nie ma znaczenia – podkreśliła.

Nie zmienia to faktu, że każdy kolejny wygrany mecz i turniej sprawia, że staje się coraz większą gwiazdą sportu na świecie. Obecność kamer, autografy i medialne obowiązki jednak jej nie przeszkadzają.

- Miałam styczność z kamerą od nastoletnich lat, więc z roku na rok coraz bardziej się do tego przyzwyczajałam. Czuję się z tym dobrze, nie mam z tym problemu i mam nadzieję, że tak zostanie – zakończyła.

Relacja z meczu Świątek z Andreescu w ćwierćfinale turnieju w Rzymie w piątek w eurosport.pl. Spotkanie rozpocznie się nie wcześniej niż o 14.30.

Wyniki meczu 3. rundy turnieju WTA 1000 w Rzymie

Iga Świątek - Wiktoria Azarenka 6:4, 6:1