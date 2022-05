Były nerwy, ale skończyło się jak zawsze. Kolejny popis i awans Świątek do półfinału

Na Świątek czeka utytułowana rywalka Aryna Sabalenka... czytaj dalej » Zaczęło się znakomicie. Świątek otworzyła mecz wygraniem własnego podania, a chwilę później podwyższyła prowadzenie, przełamując serwis Kanadyjki.

Ale już chwilę później przyszły pierwsze problemy. Rywalka, która znakomicie odgadywała zamiary polskiej tenisistki na korcie, odpowiedziała przełamaniem powrotnym, a po wygraniu własnego podania przełamała serwis Świątek po raz drugi.

TAK RELACJONOWALIŚMY MECZ ŚWIĄTEK - ANDREESCU NA ŻYWO >>>

Polka najwyraźniej potrzebowała takiego wstrząsu, bowiem od tego momentu zaczęła grać nieco ostrożniej i precyzyjniej. Wygrała dzięki temu trzy gemy z rzędu, dwukrotnie przełamując Andreescu, po czym serwowała na wygranie seta.

Drugie życie Andreescu

Wtedy jednak inicjatywę ponownie przejęła Kanadyjka. Po raz trzeci w secie przełamała serwis Świątek, po czym gładko wygrała własne podanie i doprowadziła do wyrównania. I, jakby tego było mało, sprawiła liderce rankingu mnóstwo problemów w kolejnym gemie. Polka zdołała się wybronić, ale po kolejnym gemie wygranym przez Andreescu do rozstrzygnięcia pierwszego seta konieczny okazał się tie-break.

W nim ostatnie słowo należało do Świątek.

Była to zła wiadomość dla kanadyjskiej tenisistki. Z turniejowych meczów rangi WTA 1000, w których Świątek wygrywała pierwszego seta, zwycięsko wychodziła 28 razy. Żadnego z takich spotkań nie przegrała.



28 - Iga #Swiatek has a won all her 28 WTA 1000 career main draw matches when she has won the opening set. Norm.#internazionaliditalia@WTA@WTA_insiderpic.twitter.com/kJdwWATYcY — OptaAce (@OptaAce) May 12, 2022





Drugi set pojedynku z Andreescu zdawał się tę statystykę tylko potwierdzać. Polka całkowicie wybiła świetnie dotąd grającą rywalkę z uderzenia. Rozpoczęła od przełamania, a potem wygrywała kolejne gemy.

Andreescu nawiązała walkę dopiero w szóstym gemie. Obroniła dwie piłki meczowe Polki, ale przy trzeciej była już bezradna.

Świątek zbliżyła się tym samym do obrony wywalczonego w ubiegłym roku tytułu w Rzymie. Jej rywalką w walce o finał będzie Białorusinka Aryna Sabalenka.

Świątek grała z nią ostatni raz dwa tygodnie temu w finale turnieju w Stuttgarcie. Wygrała wówczas 6:2, 6:2.

Wynik ćwierćfinału:

Iga Świątek (1) - Bianca Andreescu 7:6 (7-2), 6:0