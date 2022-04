Kierunek Madryt. Wszystko o następnym starcie Igi Świątek

Iga Świątek szykuje się już do startu w Madrycie

20-latka z Raszyna w ostatnich miesiącach przechodzi samą siebie. Turniej w Stuttgarcie był dla niej już czwartym kolejnym triumfem, a finałowe zwycięstwo z Aryną Sabalenką 23. wygranym meczem z rzędu.

Wszystko to robi kolosalne wrażenie i rozbudza apetyty na jeszcze więcej. A na to więcej nie trzeba będzie czekać. Już w bieżącym tygodniu najlepsze zawodniczki świata rywalizować w prestiżowym turnieju WTA 1000 w Madrycie.

WTA 1000 w Madrycie. Kiedy początek turnieju?

Kwalifikacje imprezy rozpoczną się już we wtorek 26 kwietnia. Dwa dni później nastąpi losowanie drabinki głównej turnieju i rozegrane zostaną mecze 1. rundy. Tym razem czołowe zawodniczki nie będą mogły liczyć na wolny los na otwarcie imprezy. W pierwszej fazie rozgrywek spotkania będą rozpoczynać się o godzinie 11.

1/8 finału zostanie rozbita na dwa dni - 2 i 3 maja. Ćwierćfinały odbędą się 4 maja, półfinały dzień później, a starcie o trofeum w sobotę, 7 maja.

Turniej w Madrycie. Jakie jest rozstawienie?

Na madryckiej mączce spotka się praktycznie cała światowa czołówka. Zabraknie jedynie trzeciej w rankingu WTA Barbory Krejcikovej oraz 29. Eliny Switoliny.

Świątek jako liderka światowych list zostanie oczywiście rozstawiona z numerem 1.

Lista zawodniczek rozstawionych w Madrycie:

1. Iga Świątek

2. Paula Badosa

3. Aryna Sabalenka

4. Maria Sakkari

5. Anett Kontaveit

6. Karolina Pliskova

7. Danielle Collins

8. Garbine Muguruza

9. Ons Jabeur

10. Emma Raducanu

11. Jelena Ostapenko

12. Belinda Bencic

13. Jessica Pegula

14. Anastazja Pawluczenkowa

15. Coco Gauff

16. Wiktoria Azarenka

Jak Świątek grała w Madrycie w 2021 roku?

Tytułu bronić będzie Sabalenka. Białorusinka w ubiegłorocznym finale pokonała ówczesną liderkę rankingu WTA Ashleigh Barty.

I to właśnie Australijka powstrzymała wtedy Świątek w trzeciej rundzie. Oznacza to, że tym razem Polka będzie bronić jedynie 120 punktów. Nie powinno to okazać się dla niej problemem, więc i tak już kolosalna przewaga w tym zestawieniu powinna wzrosnąć.

WTA 1000 w Madrycie: punktacja i pula nagród

1. runda: 10 pkt

2. runda: 65 pkt

3. runda: 120 pkt

1/4 finału: 215 pkt

1/2 finału: 390 pkt

Finał: 650 pkt

Zwycięstwo: 1000 pkt

Łączna pula nagród w turnieju wynosić będzie prawie 6,8 mln euro.