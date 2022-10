Zacięty mecz Fręch z finalistką Australian Open

Skrót meczu Magdalena Fręch - Rebecca Marino w 1. rundzie US Open

Skrót meczu Fręch - Marino w 1. rundzie US Open

Skrót meczu Fręch - Marino w 1. rundzie US Open

Fręch przełamana w 2. secie meczu z Marino w 1. rundzie US Open

Fręch przełamana w 2. secie meczu z Marino w 1. rundzie US Open

Fręch przełamana w 2. secie meczu z Marino w 1. rundzie US Open

Fręch przełamała Marino na początku 2. seta meczu w 1. rundzie US Open

Magdalena Fręch przegrała 2:6, 3:6 z Kanadyjką Rebeccą Marino w 1. rundzie turnieju US Open. Zobacz piłkę meczową w spotkaniu.

Fręch przegrała z Marino w 1. rundzie US Open

Fręch przegrała z Marino w 1. rundzie US Open

Na papierze wszystko przemawiało za Amerykanką. To 16. rakieta świata, w turnieju rozstawiona z numerem 14., finalistka ostatniego Australian Open.

To rywalka, która potrafi uprzykrzyć życie Idze Świątek, a tu, po drugiej stronie siatki, miała zawodniczkę zaledwie walczącą o powrót do pierwszej setki rankingu.

Długimi fragmentami meczu Fręch pokazywała, że top 100 absolutnie jest w jej zasięgu. Niejednokrotnie potrafiła zaskoczyć Amerykankę, choć w decydujących momentach to Collins przyciskała.

Agnieszka Radwańska wśród legend. Turniej w Luksemburgu tylko w Eurosporcie Extra w Playerze W dniach 20-23... czytaj dalej » Pierwszy set zakończył się zwycięstwem finalistki Australian Open 6:3. Mogło być 6:1, ale gdy serwowała na seta, Fręch dała radę jeszcze ją przełamać.

Niewykorzystane szanse w drugim secie

Drugi set mógł się skończyć zwycięstwem tak jednej, jak i drugiej tenisistki. Jedyne break pointy do stanu 4:4, i to w sumie aż cztery, miała Fręch, jednak żadnego z nich nie była w stanie wykorzystać. Z kolei doświadczonej Collins do przejęcia inicjatywy w partii wystarczyła jedna taka piłka. O wszystkim zdecydował break na 5:4. Przełamanie potwierdziła serwisem, w trochę ponad półtorej godziny wygrywając całe spotkanie 6:3, 6:4.

Mimo wszystko Fręch może być zadowolona ze startu w Guadalajarze. Zaczynała od kwalifikacji, a doszła do drugiej rundy. Powinna wypracować awans o mniej więcej 10 lokat w rankingu. W poniedziałkowym notowaniu znajdzie się około 118. miejsca, ale to wciąż zbyt mało, by myśleć o grze w wielkoszlemowym Australian Open bez konieczności rozgrywania kwalifikacji.

Fręch była ostatnią Polką w tym turnieju. We wtorek, przegrywając z Madison Keys 3:6, 3:6, z imprezą w pierwszej rundzie pożegnała się Magda Linette, z kolei przygotowująca się do WTA Finals liderka rankingu Iga Świątek nie zdecydowała się w ogóle na start w Guadalajarze.

Wynik meczu drugiej rundy WTA 1000 w Guadalajarze:

Danielle Collins (Stany Zjednoczone, 14) - Magdalena Fręch (Polska) 6:3, 6:4