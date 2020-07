Nie będzie turniejów w Chinach. Tenis przegrał z pandemią

Media: turniej w Waszyngtonie odwołany. Miał być przetarciem przed US Open Zawody Citi Open... czytaj dalej » Chiny oświadczyły, że do końca 2020 roku nie będą organizowały większości wydarzeń sportowych. To plan, który jest częścią działań mających na celu kontrolę i zapobieganie nawrotom koronawirusa w kraju, w którym rozpoczęła się pandemia. Organizacje ATP i WTA starały się o to, by ich turnieje potraktowano jako wyjątek, ale nie udało im się nakłonić władz kraju do zmiany zdania. Tak się jednak nie stało.

WTA odwołała

- Jesteśmy zawiedzeni, że światowej klasy imprezy w Chinach nie odbędą się w tym roku. Jednocześnie szanujemy decyzję podjętą przez lokalne władze i chętnie wrócimy do Chin jak najszybciej w przyszłym sezonie - przyznał szef WTA Steve Simon.

W kalendarzu tego cyklu było jeszcze siedem imprez w Państwie Środka, w tym WTA Finals w Shenzhen z udziałem ośmiu najlepszych singlistek i debli sezonu. Oprócz tego październikowy Wuhan Open, który zapowiadał się niezwykle symbolicznie, ponieważ miasto znajdowało się w centrum wybuchu pandemii pod koniec ubiegłego roku.

ATP odwołało z kolei cztery turnieje, w tym prestiżowe Shanghai Masters i China Open, czyli zawody dla mężczyzn i kobiet w Pekinie.

- Ogłaszamy to z ciężkim sercem. Szanujemy decyzję chińskiego rządu, by robić to, co najlepsze dla kraju w odniesieniu do nieprzewidywalnej obecnie sytuacji na świecie - zaznaczył kierujący organizacją zarządzającą męskim tenisem Andrea Gaudenzi.

Rywalizację w zawodach WTA i ATP wstrzymano z powodu pandemii na początku marca. Kobiety mają wznowić zmagania 3 sierpnia w Palermo. Mężczyźni mieli to zrobić 11 dni później w Waszyngtonie, ale impreza została odwołana. Kolejną w kalendarzu jest Western&Southern Open, które ze względu na koronawirusa zostało w tym sezonie przeniesione z Cincinnati do Nowego Jorku (22-28 sierpnia).

