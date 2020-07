Krytykowała Djokovicia, a nie była lepsza. Tenisistka wyrzucona za złamanie restrykcji

Właściciel zespołu New England Patriots Robert Kraft pomaga w walce z koronawirusem. Najpierw samolot jego teamu przetransportował z Chin do Bostonu ponad milion maseczek, a w piątek partia 300 tysięcy maseczek dotarła do Nowego Jorku. Transport odbył się ciężarówką zespołu New England Patriots.

Liga WTT to odpowiedź na potrzebę współzawodnictwa wśród tenisistów stacjonujących w USA i potrzebę emocjonowania się tenisem na żywo. To jedna z niewielu imprez w Stanach Zjednoczonych, które mogły zaprosić kibiców na trybuny.

Wielka forma i dublet Thiema w berlińskim hangarze. U pań niespodzianka Dominic Thiem... czytaj dalej » Uczestnicy niczego sobie - na listach dziewięciu drużyn można znaleźć takie uznane nazwiska jak między innymi Kim Clijsters, Jack Sock, Sofia Kenin, Coco Vandeweghe, Venus Williams, Monica Puig czy Genie Bouchard. W składzie Orlando Storm była też Danielle Collins, ale tylko do poniedziałku.

Wszystkie ekipy zostały zamknięte w resorcie The Greenbrier w White Sulphur Springs w stanie Wirginii Zachodnia. Organizatorzy uznali, że tylko tworząc swego rodzaju bańkę, będą w stanie uchronić uczestników przed koronawirusem.

Decyzja mogła być tylko jedna

W poniedziałek nadeszła jednak wiadomość, że nie wszyscy zastosowali się do rygorystycznych obostrzeń. Collins nie potrafiła usiedzieć w miejscu i opuściła bańkę. 26-latka wykazała się wielką lekkomyślnością. Nie tylko oddaliła się z resortu, w którym zostali skoszarowani wszyscy tenisiści, ale w ogóle opuściła Wirginię Zachodnią.

W takiej sytuacji decyzja mogła być tylko jedna: organizatorzy WTT, dla których bezpieczeństwo wszystkich uczestników jest dobrem największym, w trybie natychmiastowym podziękowali Collins za współpracę.

World Team Tennis, which has tried to create a bubble for three weeks at The Greenbrier, gave Danielle Collins the boot for leaving campus pic.twitter.com/PCHZNxPMLh — Dan Wolken (@DanWolken) July 21, 2020

- Usunęliśmy Danielle Collins z dalszej części World TeamTennis, po tym, jak złamała nasze obostrzenia, opuszczając resort i stan. Wprowadziliśmy je i komunikowaliśmy wielokrotnie w celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa naszych zawodników, tenisistów i personelu, co dla WTT jest najważniejsze - przekazał w oświadczeniu szef ligi Carlos Silva.

Pikanterii sprawie dodaje fakt, że kilka tygodni temu Collins zaatakowała lidera rankingu tenisistów Novaka Djokovicia, który podważał sens rozegrania wielkoszlemowego US Open, uwzględniając protokół bezpieczeństwa zaproponowany przez organizatorów.