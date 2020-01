Nieprzepisowa przerwa i kontrowersyjna wygrana. Po meczu pokonany nikomu nie chciał podać ręki

Mecze Australian Open od 20 stycznia można oglądać w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Po wygranym przez Giannessiego pierwszym, porażce w drugim i bardzo wyrównanym trzecim secie o awansie do drugiej rundy eliminacji do wielkoszlemowego turnieju Australian Open decydował tie-break. Lee przegrywał tę partię czterema punktami, gdy nękany skurczami poprosił o przerwę i pomoc masażysty.

Nieuprawniona przerwa Koreańczyka

Wzbudziło to głośne sprzeciwy Giannessiego i włoskich kibiców. W przypadku tego typu problemów zawodnik nie ma bowiem prawa do trzyminutowej przerwy, jaka zwykle przysługuje tenisiście w przypadku kontuzji na korcie.

Ta chwila odpoczynku była jednak tym, czego Koreańczyk potrzebował, aby odzyskać siły i koncentrację. Ze stanu 0-4 doprowadził do wyrównania, a następnie wygrał tie-break 10-7 i awansował do kolejnej rundy eliminacji.

- To niedopuszczalne! - powtarzał wielokrotnie Włoch. Wściekłość Giannessiego nie dziwi większości komentatorów tenisa. Włoch został w praktyce pokrzywdzony decyzją sędziego o przyznaniu Lee dodatkowego czasu. Opuszczając kort nie podał ręki ani przeciwnikowi, ani arbitrowi, a przy wyjściu wdał się w długą dyskusję z marshallami.



Giannessi completely furious talking with the Supervisor.



”This is not admissible”, he shouted like 10 times.



Lee was cramping during the final set tiebreak and got a MTO for it, which is... not allowed. pic.twitter.com/xRbqj1yXtN — José Morgado (@josemorgado) January 15, 2020

W drugiej rundzie eliminacji Lee zmierzy się z Francuzem Quentinem Halysem, który pokonał wcześniej reprezentanta gospodarzy Akirę Santillana 6:3, 7:6 (7-4).