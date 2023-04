Rosyjska tenisistka nie poleciała na turniej, odmówiono jej odprawy. LOT wydał oświadczenie

32-letnia Rosjanka w poniedziałek narzekała w mediach społecznościowych, że nie może polecieć do Warszawy z Kairu, a następnie do Nicei. Zawodniczka miała przy sobie pisma polecające z WTA i ITF, a także list od ojca urodzonego na Ukrainie, pracownika ONZ.

Źródło: Getty Images Witalija Diaczenko nie poleciała przez Warszawę

LOT nie odprawił Rosjanki

"PLL LOT nie mogły zaakceptować na swoim rejsie obywatelki Federacji Rosyjskiej, działając zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych (Dz.U. 2020 poz. 435 z późniejszymi zmianami)" - głosi oficjalne stanowisko LOT-u.

"W zapisach rozporządzenia zostały wprowadzone ograniczenia na określonych przejściach granicznych, w tym lotniskowych, w stosunku do obywateli Federacji Rosyjskiej podróżujących spoza strefy Schengen" - dodano w oświadczeniu.



Diaczenko, która zajmuje obecnie 250. miejsce w rankingu WTA, dodała, że nie ma możliwości szybkiego wyjazdu do Nicei ze względu na linie lotnicze, które nie przewożą Rosjan. Z tego względu była zmuszona opuścić turniej. Tenisistka narzekała też, że spędziła 18 godzin na lotnisku w Kairze.



"Zostałam potraktowana jak osoba trzeciej kategorii, wydałam kilka tysięcy euro. Teraz nie mogę dostać się na turniej, ponieważ nie ma odpowiednich linii lotniczych, które przewożą Rosjan, ze względu na ograniczenia wizowe" - pożaliła się w mediach społecznościowych.



Djaczenko próbowała skorzystać z samolotu Lufthansy, ale tam również nie sprzedano jej biletu, tłumacząc to koniecznością wjazdu do strefy Schengen tylko przez Hiszpanię, która wydała jej wizę.