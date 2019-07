Koncert gry mistrza z Bazylei. Będzie wymarzony finał Federera z Djokoviciem

Djoković ma 25. wielkoszlemowy finał. Kolejny tytuł w Wimbledonie o krok Lider światowego... czytaj dalej » Przed 11 laty obaj piątkowi przeciwnicy spotkali się w finale Wimbledonu, który jest uważany za najlepszy w historii. Wtedy po prawie pięciu godzinach Nadal wygrał 6:4, 6:4, 6:7(5), 6:7(8), 9:7. Aż trudno uwierzyć, ale od tego momentu ani razu nie zmierzyli się na kortach All England Clubu.

Kapitalnie serwisy i bekhendy

Teraz Hiszpan zagrał ze Szwajcarem w półfinale. W poprzednich pięciu rundach wybitni tenisiści pokazali fantastyczną formę. Nadal stracił zaledwie jednego seta, a Federer dwa.

Ich 40. pojedynek w historii, a czwarty w Wimbledonie od początku stał na bardzo wysokim poziomie. Emocje były niesamowite. Pierwsza partia trwała ponad 50 minut. W tie-breaku lepszy okazał 7:3 okazał się Federer. Przegrana odsłona motywująco podziałała na Nadala. W znakomitym stylu dwa razy przełamał przeciwnika i wygrał drugą odsłonę 6:1. Kolejna miała podobny przebieg, ale tym razem to Szwajcar był górą (6:3). Można było odnieść wrażenie, że "Fedex" ma wszystko pod kontrolą.

Czwarty set okazał się ostatnim. Jego końcówka była pasjonująca. Federer przy serwisie Nadala miał dwie piłki meczowe. Gracz z Majorki walczył bardzo dzielnie i obronił się, ale w kolejnym, 10. gemie nie dał rady. Szwajcar wykorzystał piątą okazję i zwyciężył 6:4. W kluczowych momentach wspaniale funkcjonował jego serwis i firmowe zagranie, a więc jednoręczny bekhend.



Warrior.



We knew it before, but @RafaelNadal doesn't go down without a fight - see you in 2020...#Wimbledonpic.twitter.com/ink0xAPycR — Wimbledon (@Wimbledon) 12 lipca 2019

Wytrzymywał w trudnych chwilach

- Było trudno do końca. Rafa ratował się niesamowitymi uderzeniami. Zawsze mecze przeciwko niemu są wspaniała i tak też było w piątek. Miałem fragmenty, gdy bardzo dobrze serwowałem i dzięki temu najważniejsze punkty poszły po mojej myśli. Wytrzymywałem długie wymiany. Ważny był także odpowiedni dobór rotacji. Chyba pierwszy set był kluczowy - mówił Federer, który w finale Wimbledonu zagra po raz 12. Jego rywalem w walce o dziewiąte mistrzostwo będzie Novak Djoković. Lider rankingu w dobrym stylu pokonał Roberto Bautistę Aguta z Hiszpanii.

- Novak zagrał niesamowicie w piątek. Zdominował rywala. Pokazał w trakcie turnieju, że jest solidny jak skała. To będzie kolejny specjalny mecz - skomentował 38-letni Szwajcar.

W niedzielę po raz 48. spotka się z Djokoviciem i będzie miał szansę na 21. wielkoszlemowy tytuł w karierze.

Wyniki półfinałów gry pojedynczej:

Roger Federer (Szwajcaria, 2) - Rafael Nadal (Hiszpania, 3) 7:6 (7-3), 1:6, 6:3, 6:4

Novak Djokovic (Serbia, 1) - Roberto Bautista Agut (Hiszpania, 23) 6:2, 4:6, 6:3, 6:2