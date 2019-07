Legendy grają dalej. "Oczko" Federera rozpoczęte od wygranej

Faworyt niespodziewanie przegrał we wtorek pierwszego seta z debiutującym na Wimbledonie Harrisem, ale w trzech kolejnych nie miał już żadnych problemów.

To był 108. mecz Szwajcara na Wimbledonie i 96. zwycięstwo. Na trawiastych kortach All England Clubu występuje już po raz 21. Z zajmującym 86. miejsce w światowym rankingu Harrisem zagrał po raz pierwszy w karierze. Kolejnym rywalem siedmiokrotnego mistrza Wimbledonu będzie występujący z tzw. dziką kartą Brytyjczyk Jay Clarke, który pokonał we wtorek amerykańskiego kwalifikanta Noaha Rubina 4:6, 7:5, 6:4, 6:4.

W ubiegłym roku Federer odpadł w ćwierćfinale Wimbledonu, przegrywając po bardzo zaciętym pojedynku z Kevinem Andersonem z RPA. Urodzony w 1981 roku weteran triumfował w Londynie w latach 2003-07, 2009, 2012 i 2017.

Kwalifikantki na drodze Sereny

W drugiej rundzie jest też kolejna żywa legenda tenisa, z tym że kobiecego. Serena Williams pokonała włoską kwalifikantkę Giulię Gatto-Monticone. W pierwszym secie faworyzowana Amerykanka straciła tylko dwa gemy, lecz w kolejnym mało znana 31-latka z Turynu postawiła jej o wiele trudniejsze warunki. Ostatecznie Serena, siedmiokrotna mistrzyni londyńskich kortów, wygrała drugiego seta 7:5.

Jej kolejną przeszkodą będzie inna kwalifikantka Kaja Juvan, która we wtorek pokonała 6:4, 2:6, 6:4 Kristynę Pliskovą.