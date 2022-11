"Nie wyobrażam sobie bardziej wstrząsającego doświadczenia". Możliwa zmiana na Wimbledonie

Kyrgios, Djokovic, Jabeur i m.in. Halep awansowali do ćwierćfinałów Wimbledonu

"Wygląda jakby wypiła około 700 drinków". Finał głośnej sprawy z Wimbledonu Nick Kyrgios... czytaj dalej » Na organizatorów wimbledońskiego turnieju wywierana jest coraz większa presja. Działacze z All England Clubu być może zmienią politykę dotyczącą strojów zawodniczek przez turniejem w 2023 roku.

Protest podczas ostatniej edycji

W tym lipcu tego roku protest zorganizowała grupa aktywistek w białych topach i czerwonych spodenkach. Z plakatami i banerem kobiety wzywały szefów imprezy do do zmiany tzw. dressu codu, a więc obowiązujących norm dotyczących ubioru zawodniczek.

Wprawdzie zarządcy imprezy planują przestrzegać kodeksu białego ubioru, ale prawdopodobnie z wyjątkiem bielizny i spodenek. Chociaż nic nie zostało oficjalnie ogłoszone, All England Club zapowiedział to już w oświadczeniu:

"Priorytetowe stawianie zdrowia kobiet i wspieranie tenisistek w oparciu o ich indywidualne potrzeby, jest dla nas bardzo ważne i prowadzimy dyskusję z WTA, producentami i zespołami medycznymi na temat sposobów, w jakie możemy to zrobić" - napisano.

Źródło: Getty Images Zawodniczki być może będą mogły ubierać bieliznę i spodenki innych kolorów niż białe

Sprawa otwarta do dyskusji

W ostatnich latach pojawiły się coraz większe naciski na władze Wimbledonu, aby te podążały z duchem czasu i upodabniały się do regulacji obwiązujących w innych dyscyplinach sportu.

Matka Andy'ego Murraya, znana działaczka prospołeczna, zachęca zawodniczki, aby zabierały głos w celu wprowadzenia zmian.

- To jest sprawa do dyskusji, ale potrzeba więcej tenisistek, aby wypowiadały się o traumie, jaką może spowodować noszenie wszystkich białych ubrań, gdy w trakcie gry w pewnym momencie zacznie się krwawienie. Nie wyobrażam sobie bardziej wstrząsającego doświadczenia niż to - powiedziała Judy Murray.