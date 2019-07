Waleczna Linette po raz pierwszy w drugiej rundzie Wimbledonu

We French Open Linette zatrzymała się na 2. rundzie, jak będzie teraz?

Zobacz, co powiedziała Simona Halep, która w drugiej rundzie French Open pokonała Magdę Linette 6:4, 5:7, 6:3. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Tak relacjonowaliśmy mecz Linette z Kalinską

Było to pierwsze starcie Linette z zajmującą 144. miejsce w rankingu Kalinską. Rosjanka awansowała do turnieju przez eliminacje. Poznanianka po raz pierwszy w karierze awansowała do 2. rundy Wimbledonu, wcześniej ewidentnie jej nie szło – w latach 2012-2014 nie zdołała przejść eliminacji, a później zatrzymywała się na pierwszej rundzie.

Pierwsza partia to prawdziwy popis Polki. Błyskawicznie przełamała na 2:0, a później na 4:0 i stało się jasne, że ten set padnie jej łupem. Linette bardzo dobrze serwowała, zanotowała dwa asy, miała 11 uderzeń wygrywających i popełniła zaledwie jeden niewymuszony błąd, co dało jej wygraną 6:0. Panie spędziły na korcie zaledwie 20 minut.

W drugim secie nie było już tak lekko, łatwo i przyjemnie. Kalinska w końcu złapała odpowiedni rytm i nie dość, że wygrała gema przy swoim serwisie, to zdołała przełamać na 2:1. Przy stanie 3:1 dla tenisistki z Moskwy zrobiło się nerwowo. Jednak Linette zdołała dojść do siebie, wykorzystała trzeciego break pointa i uzyskała przełamanie powrotne na 4:4.

Od tego momentu panie szły łeb w łeb i o wszystkim przesądził tie break. Polka zaczęła bardzo efektownym forhendem, a po chwili miała mini break. Rosjanka zdołała skutecznie odpowiedzieć na akcje poznanianki i przy stanie 6-5 miała pierwszą piłkę setową. Jednak koniec końców to Linette cieszyła się ze zwycięstwa – wykorzystała trzecią piłkę meczową (a piątą w całym spotkaniu) i ostatecznie zwyciężyła 11-9.

W środę Hurkacz

Oprócz Linette w turnieju został jeszcze Hubert Hurkacz. W poniedziałek Polak pokonał rozstawionego z 32. numerem Dusana Lajovicia 6:4, 4:6, 6:4, 6:4. W środę zmierzy się on z Leonardo Mayerem z Argentyny.

Oprócz Hurkacza w poniedziałek grali jeszcze Iga Świątek i Kamil Majcharzak. Niestety nie udało się im przejść rywali – przegrali odpowiednio z: Fernando Verdasco (4:6, 4:6, 4:6) i Viktoriją Golubić (2:6, 6:7 (3-7).

