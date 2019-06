Koniec marzeń o Wimbledonie. Kawa walczyła tylko w pierwszym secie

25.06 | Choć ma dopiero 18 lat, to jej kariera już teraz zasługuje na wielkie słowa uznania. Francesca Jones urodziła się z ośmioma palcami u rąk i siedmioma u stóp. We wtorek Brytyjka zagra w kwalifikacjach wielkoszlemowego Wimbledonu. Jej rywalką w pierwszej rundzie będzie Katarzyna Kawa.

Francesca Jones to wyjątkowa tenisistka

Francesca Jones to wyjątkowa tenisistka

Kawa, która jeszcze nigdy nie zagrała w turnieju wielkoszlemowym, miała spore szanse na historyczny awans. W spotkaniu trzeciej rundy eliminacji rywalizowała ze sklasyfikowaną na 177. miejscu w rankingu WTA Ruse. Wcześniej Polka pokonała Brytyjkę Francescę Jones (297. WTA) i Węgierkę Fanny Stollar (229.).

Pierwsza partia miała bardzo zacięty przebieg. Rozpoczęła się od przełamania w wykonaniu rywalki, ale Polka od razu zanotowała re-break'a, a później przełamała na 3:1. Jednak od stanu 4:2 dla zawodniczki z Krynicy-Zdroju przeciwniczka wzięła się do pracy. Rumunka była bezlitosna dla Polki, oddała jej jeszcze tylko jednego gema - najpierw nie zmarnowała break pointa na 6:5, a później dopełniła dzieła wykorzystując drugą piłkę setową.

W drugim secie Kawa nie miała praktycznie nic do powiedzenia. Wygrała tylko otwierającego gema, a sama została przełamana trzykrotnie i przegrała 1:6. Choć w całym meczu popełniła mniej niewymuszonych błędów od rywalki (24 do 25), to grała słabo returnem i szwankowało jej pierwsze podanie.

Więcej szczęścia w kwalifikacjach miał Kamil Majchrzak (111. ATP). Polak w decydującym meczu pokonał Francuza Enzo Couacauda 6:2, 6:4, 6:0. Będzie to jego debiut w drabince głównej Wimbledonu. Turniej rozpocznie się 1 lipca.