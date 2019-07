Czterosetowy bój i awans. Hurkacz w drugiej rundzie Wimbledonu

Szans mnóstwo, żadnej wykorzystanej. Hurkacz nie zagra w półfinale w Eastbourne Hubert Hurkacz... czytaj dalej »

Hurkacz przystąpił do turnieju na obiekcie All England Clubu po rozegraniu czterech meczów na nawierzchni trawiastej. Najpierw od razu przegrał w Halle, a zeszłym tygodniu był w ćwierćfinale imprezy w Eastbourne. Teraz zmierzył się z rywalem, który na takim podłożu, jak to w Londynie, grać specjalnie nie lubi. Wyżej notowany od Polaka Dusan Lajović to tenisista lepiej czujący się na kortach twardych.

Niewykorzystane szanse się zemściły

Nic więc dziwnego, że 29-latek nie był faworytem spotkania. Bukmacherzy znacznie wyżej oceniali szanse naszego reprezentanta i początek zdawał się to potwierdzać.

48. w rankingu ATP Hurkacz znakomicie serwował. Pewnie wygrywał własne podanie i szybko przełamał przeciwnika. Wygrał inauguracyjną odsłonę w niespełna pół godziny 6:3. W drugiej partii Polak nadal pewnie utrzymywał serwis. Cały czas liczył na przełamanie. Miał aż pięć breakpointów, ale Lajović świetnie się bronił. To coraz mocniej irytowało tenisistę z Wrocławia. Ostatecznie sam dał się przełamać i przegrał seta 4:6.

Przezwyciężył problemy

Widać było wyraźnie, że niewykorzystane szanse utkwiły w głowie Hurkacza. 22-latek stracił pewność siebie. Nie był w stanie grać tak odważnie jak wcześniej, a Serb potrafił do wykorzystać. Polak przetrwał jednak trudne momenty. Przełamał przeciwnika w siódmym gemie, a potem już w dziewiątym miał okazję, aby wygrać seta przy podaniu rywala. Udało mu się to za moment przy własnym serwisie. Warto podkreślić, że od początku dobrze wyglądała u wrocławianina klasyczna akcja tenisa na trawie, a więc serwis-wolej.

Debiut do wymazania z pamięci. Świątek już pożegnała Wimbledon Iga Świątek na... czytaj dalej » Czwarta część była równie zacięta. Lajović, który w ostatnim rankingu ATP zajmował 36. lokatę nie dawał za wygraną. Można było łatwo ocenić, że o zwycięstwie w tej odsłonie zadecyduje jedno przełamanie. W końcu w dziewiątym gemie to udało się Polakowi. Po jego mocnym forhendzie rywal trafił w siatkę.

W zeszłym roku Hurkacz debiutował w głównej drabince Wimbledonu. Awansował do niej jako "szczęśliwy przegrany" z eliminacji. W pierwszym spotkaniu uległ jednak Bernardowi Tomicowi z Australii. Teraz jest w drugiej rundzie, gdzie jego rywalem będzie Leonardo Mayer z Argentyny.

Pozostała dwójka przegrała

W poniedziałek zobaczyliśmy jeszcze dwóch Biało-Czerwonych. Już w pierwszym starciu zmagania w imprezie zakończył za to Kamil Majchrzak. Piotrkowianin, który we wspaniałym stylu przeszedł przez kwalifikacje, uległ w debiucie w Wimbledonie 36-letniemu Fernando Verdasco z 4:6, 4:6, 4:6.

Wcześniej w pierwszej rundzie rywalizację w turnieju kobiet zakończyła również Iga Świątek. Zawodniczka z podwarszawskiego Raszyna również debiutowała w tej imprezie na poziomie seniorskim. Przegrała w słabym stylu z Viktoriją Golubić ze Szwajcarii 2:6, 6:7 (3).