Świątek przegrała z kretesem w 1. rundzie Wimbledonu (RELACJA)

Co to się dzieje! Wydawało się, że Świątek będzie mogła się pakować, tymczasem ma trzy piłki na przełamanie powrotne i utrzymanie się w meczu! Nerwy dają o sobie znać w przypadku Golubić!

Świątek - Golubić 2:6, 5:5*. TAK JEST! Po wspaniałej walce do upadłego, obronie pięć meczboli, Iga Świątek odrabia stratę gema i w cudowny sposób doprowadza do wyrównania! W tym secie jeszcze wszystko może się zdarzyć. Brawo, Iga!

Świątek - Golubić 2:6. Pierwszy set za nami. Zdecydowane zwycięstwo Szwajcarki w mniej niż pół godziny. Świątek źle zaczęła tę odsłonę, na chwilę się przebudziła, ale końcówka seta znów należała do rywalki. Na pewno nie jest to gra, na jaką stać 18-latkę z Warszawy

11:12

Najlepiej przygotowany do Wimbledonu wydaje się Kamil Majchrzak, który w tygodniu poprzedzającym turniej wygrał trzy mecze na kortach trawiastych. Mowa o kwalifikacjach Wimbledonu, które rozgrywane były nie w głównym kompleksie All England Club, tylko w pobliskim The Bank of England Sports Centre w Roehampton