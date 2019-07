Największy sukces Hurkacza w Wimbledonie. Teraz może zmierzyć się z Djokoviciem

Czterosetowy bój i awans. Hurkacz w drugiej rundzie Wimbledonu To był bardzo... czytaj dalej » Hurkacz startuje w głównej drabince turnieju na kortach All England Clubu po raz drugi w karierze. Przed rokiem awansował do niej z kwalifikacji jako tzw. "szczęśliwy przegrany". W pierwszej rundzie uległ jednak dość łatwo Bernardowi Tomicowi z Australii. Po 12 miesiącach jest w zupełnie innym miejscu kariery.

Serwis-wolej znów bez zarzutów

Awansował do "pięćdziesiątki" rankingu ATP i ma za sobą wygrane mecze z zawodnikami światowej czołówki. Na inaugurację tegorocznych zmagań w Londynie tenisista z Wrocławia po bardzo zaciętym, ale nie stojącym na najwyższym poziomie pojedynku wyeliminował Dusana Lajovicia z Serbii.

Teraz zmierzył się z Leonardo Mayerem. Był faworytem, choć początek nie był specjalnie udany. Hurkacz przegrał pierwszą odsłonę po tie-breaku. W drugiej dominował od początku do końca. W zaledwie 27 minut zwyciężył 6:1. Świetnie wyglądał jego serwis oraz niezwykle skuteczna na nawierzchni trawiastej akcja serwis-wolej.

Niesamowite opanowanie Polaka

Najważniejsze wydarzenia miały miejsce w trzeciej partii. Jak się potem okazało, były kluczowe dla losów całego pojedynku. Polak przegrywał 5:6. Przy własnym podaniu w niesamowity sposób obronił trzy piłki meczowe z rzędu i doprowadził do remisu 6:6. Potem w tie-breaku jeszcze raz pokazał niesamowite opanowanie. Mayer miał kolejne trzy okazje z rzędu na wygranie partii (6:3). Hurkacz nie zrezygnował. W końcu sam miał szansę na zwycięstwo w tym secie. Wykorzystał drugą okazję. Rywal popełnił podwójny błąd serwisowy.

Czwarta odsłona była popisem Hurkacza. Szybkie przełamanie zadecydowało o jej wyniku. Najlepszy polski tenisista zakończył spotkanie w najlepszym możliwym stylu, a więc asem. Cały pojedynek trwał prawie trzy godziny.

Polak miał 25 niewymuszonych błędów. Mayer dokładnie dwa razy więcej, w tym aż 14 podwójnych pomyłek serwisowych.

W trzeciej rundzie Hurkacz zmierzy się z prawdopodobnie z Novakiem Djokoviciem. Z liderem światowego rankingu grał niedawno i przegrał w pierwszej rundzie French Open.

Polak z Argentyńczykiem spotkał się po raz drugi na dystansie do trzech wygranych setów. Co ciekawe, poprzednio stało się to nie w żadnym z czterech turniejów wielkoszlemowych, ale podczas rozgrywek Pucharu Davisa. To było w marcu 2016 roku. Biało-Czerwoni walczyli z drużyną z Ameryki Południowej w 1. rundzie Grupy Światowej. Aż trudno uwierzyć, że jeszcze tak niedawno polscy tenisiści byli tak wysoko notowani.

W każdym razie, 19-letni wówczas Hurkacz zajmował wtedy 602. miejsce w rankingu ATP. Zaprezentował się bardzo dobrze. Wprawdzie z 41. w tamtym czasie na świecie Mayerem przegrał 2:6, 6:7 (3-7), 2:6, ale pozostawił po sobie pozytywne wrażenie. W środę dołożył do tego jeszcze zwycięstwo.

2. runda Wimbledonu:

Leonardo Mayer (Argentyna, 59. ATP) - Hubert Hurkacz (48. ATP) 7:6 (4), 1:6, 6:7 (7), 3:6.