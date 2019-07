Przekreślone marzenie Williams. Halep mistrzynią Wimbledonu

Odkąd wróciła do gry po przerwie macierzyńskiej, obsesją 37-letniej Williams stał się tytuł numer 24, który dałby jej szczyt klasyfikacji wszech czasów wespół z Margaret Court.

Tegoroczny finał na kortach All England Clubu był jej trzecim podejściem po urodzeniu córeczki. W tym przypadku nie sprawdziło się jednak powiedzenie do trzech razy sztuka. Skończyło się tak jak w finale Wimbledonu przed rokiem (porażka z Andżeliką Kerber) i tak jak w meczu o tytuł na ostatnim US Open (porażka z Naomi Osaką).

Halep, która w drodze po tytuł w 4. rundzie wyeliminowała między innymi rewelację turnieju Coco Gauff, od początku miała jasno sprecyzowany plan na nieporównanie bardziej utytułowaną rywalkę.

Zaskoczyła Amerykankę błyskawicznym prowadzeniem 4:0. Zanosiło się na wielkie rzeczy, bo w żadnym z 31 wielkoszlemowych finałów Amerykanka nie przegrała seta do zera. Tylko raz, w 2014 roku też na Wimbledonie, przegrała 1:6 z Marią Szarapową.

W sobotę w partii otwarcia Williams ostatecznie wygrała dwa gemy, ale żadne to było dla niej pocieszenie. W jednej i drugiej partii musiała uznać wyższość młodszej o 10 lat Rumunki.

To ewidentnie nie był dzień Williams, która miała fatalny język ciała nawet po wygranych piłkach. Przez całe spotkanie nie była w stanie przełamać Halep, zresztą miała na to zaledwie jedną szansę. Sama straciła podanie w czterech na pięć sytuacji. W meczach z udziałem Williams statystyki zwykle układają się odwrotnie.

W decydującej akcji w piątym gemie drugiego seta Williams rozprowadziła Halep po korcie i na zakończenie miała prostego woleja spod siatki. W banalnej sytuacji amerykańska tenisistka nie wytrzymała jednak presji i wyrzuciła piłkę w aut, otwierając Rumunce drogę do premierowego triumfu na kortach Wimbledonu. Wkrótce fenomenalnie grająca Halep dopełniła dzieła. - Simona zagrała kosmiczny mecz - mówiła na gorąco Williams. Z uśmiechem, bo nic innego w sobotę jej nie pozostało.

Zwycięstwo Halep w Londynie oznacza przetasowania w pierwszej dziesiątce rankingu. Rumunka awansuje z siódmego na czwarte miejsce i będzie miała w zasięgu trzecią Karolinę Pliskovą. Pozycję liderki rankingu utrzymała zwyciężczyni Roland Garros Ashleigh Barty, która pożegnała się z wimbledońskim turniejem już w 4. rundzie.

Simona Halep (Rumunia, 7) - Serena Williams (USA, 11) 6:2, 6:2