Zaskakujące słowa rosyjskiej tenisistki. "Życie ludzkie jest znacznie ważniejsze"

Zobacz skrót meczu Iga Świątek – Daria Kasatkina w trzeciej rundzie Australian Open. Polka wygrała to spotkanie w dwóch setach 6:2, 6:3. Tenis na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Były ukraiński tenisista oburzony wypowiedziami Rublowa. Wypunktował jego kłamstwa Były tenisista... czytaj dalej » Kasatkina to w tym momencie 26. tenisistka rankingu WTA. W tym roku trzy razy rywalizowała i za każdym razem przegrywała z Igą Świątek.

W poprzednim tygodniu walczyła w turnieju w Stuttgarcie. W drugiej rundzie lepsza okazała się od niej Ons Jabeur z Tunezji.

Rozczarowanie graczy

- Oczywiście, my gracze jesteśmy rozczarowani, że nie możemy być częścią jednego z największych turniejów na świecie. Ale są teraz o wiele ważniejsze, większe rzeczy, które dzieją się na świecie. Życie ludzkie jest znacznie ważniejsze, to bardzo jasne – powiedziała Kasatkina podczas ostatniej konferencji prasowej.

24-latka tym samym została pierwszą tenisistką z Rosji, która w taki sposób odniosła się nie tylko do Wimbledonu, ale także do trwającej od 24 lutego wojny w Ukrainie.

Źródło: Getty Images Daria Kasatkina to czołowa rosyjska tenisistka

Decyzję organizatorów Wimbledonu skrytykował m.in. lider rankingu ATP, Serb Novak Djoković. Jego zdaniem "nie powinno się karać sportowców za to, co dzieje się na świecie". Negatywnie do niej odniósł się także rosyjski związek tenisowy i była wiceliderka klasyfikacji WTA Aryna Sabalenka.

Białorusinka w niedzielnym finale w Stuttgarcie została wręcz zmieciona z kortu przez Igę Świątek. -Skupiam się na sobie i nie zaprzątam sobie głowy rzeczami, na które nie mam żadnego wpływu - mówiła kilka dni temu 24-latka.

Stała za tym Księżna Kate

Warto dodać, że zdaniem dziennika "The Times”, decyzja organizatorów Wimbledonu była spowodowana naciskami brytyjskiej rodziny królewskiej.

Najbardziej aktywna w tej materii miała być Księżna Kate. Żona Księcia Williama jest wielką fanką tenisa, a teraz miała walczyć o zachowanie przez turniej najwyższej reputacji.

Wimbledon 2022 odbędzie się w dniach 27 czerwca - 10 lipca. Przed rokiem najlepsi byli Djoković oraz Australijka Ashleigh Barty, która zrezygnowała ze sportu.

Agresja na Ukrainie wywołuje różnego rodzaju reakcje w gronie rosyjskich sportowców. Głosów poparcia cały czas jest więcej niż krytyki. Niedawno międzynarodowa federacja pływacka FINA zawiesiła dwukrotnego mistrza olimpijskiego Jewgienija Ryłowa, który uczestniczył w wiecu poparcia Putina na Łużnikach w Moskwie.