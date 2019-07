Grała z idolką i ją pokonała. 15-latka popłakała się na korcie

24 lata różnicy wieku i spełnione marzenie. Wimbledon czeka na nietypowe starcie W piątek... czytaj dalej » Gauff jak burza przeszła przez kwalifikacje. W trzech meczach straciła zaledwie 14 gemów. - Gdybym mogła zagrać z którąkolwiek z sióstr Williams, byłoby to spełnieniem marzeń - mówiła mistrzyni juniorskiego French Open z ubiegłego roku przed losowaniem turniejowej drabinki.

Kadetka, a grała jak seniorka

Szczęście się do niej uśmiechnęło. Trafiła na Venus, a więc pięciokrotną triumfatorkę Wimbledonu. Jeszcze nigdy w przeszłości w turnieju głównym na trawiastych kortach All England Clubu nie spotkały się zawodniczki, które dzieliła tak duża różnica wieku. Cori w momencie rozpoczęcie poniedziałkowego meczu była młodsza od Venus o ponad 24 lata.

Starsza z sióstr Williams po raz 22. wystąpiła w tej imprezie i wydawało się, że nie powinna mieć większych problemów z młodą rodaczką. Od początku widać było jednak, że rzeczywistość jest zupełnie inna. Gauff grała kapitalnie. Wybierała znakomite rozwiązania i świetnie przewidywała ruchy przeciwniczki. Prezentowała bardzo rzetelny tenis. Trudno było uwierzyć, że jest jeszcze kadetką. Świetnie podawała i dopiero w dziewiątym własnym gemie serwisowym musiała bronić breakpointów.

Pierwszy raz popłakała się po meczu

W pierwszej odsłonie o zwycięstwie Cori zadecydowało jedno przełamanie. W drugim także prowadziła z taką przewagą, ale Williams poderwała się do walki. Odrobiła stratę, ale potem jeszcze raz nie była w stanie utrzymać podania. Dziesiąty gem drugiego seta był pasjonujący. Williams obroniła trzy piłki meczowe i sama miała szansę na doprowadzenie do remisu 5:5. To się jej nie udało. 15-latka zwyciężyła za czwartą okazją. Po ostatniej piłce rozpłakała się ze szczęścia i wzruszenia. Pokonała przecież zawodniczkę, która była jedną z jej inspiracji i na zawsze pozostanie idolką.



Made for the big stage @CocoGauff becomes the youngest player since 1991 to win in the first round of the ladies' singles, beating Venus Williams 6-4, 6-4#Wimbledonpic.twitter.com/hfgcQGdZtq — Wimbledon (@Wimbledon) 1 lipca 2019

- Pierwszy raz uroniłam łzy po wygranym meczu. Trudno mi opisać, jak się czuję, to jest niesamowite. W czasie pojedynku starałam się nie myśleć, że gram z zawodniczką, na której się wzorowałam. Warunki dla obu są przecież takie same. Po pojedynku Venus mi pogratulowała. Ja zawsze marzyłam, aby powiedzieć jednej z sióstr, że nie byłoby mnie na korcie bez ich historii. Teraz miałam okazję to zrobić. Zainteresowanie moją osobą jest coraz większe, ale ja muszę się skupić, aby cały się rozwijać i być coraz lepszą - powiedziała Cori Gauff.

W drugiej rundzie jej rywalką będzie Słowaczka Magdalena Rybarikova, która niespodziewanie pokonała Arynę Sabalenkę z Białorusi.