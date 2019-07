Linette optymistką przed kolejnym meczem. "Trawa będzie pomagać moim uderzeniom"

Magda Linette do samego końca walczyła z Simoną Halep. Polka potrafiła zaskoczyć Rumunkę m.in. kapitalnym skrótem. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobaczcie, co komentatorzy Eurosportu Marek Furjan i Lech Sidor powiedzieli o meczu Magdy Linette z Simoną Halep, który zaplanowano na czwartkowe popołudnie w Paryżu. Spotkanie Polki z Rumunką w 2. Rundzie French Open na żywo w Eurosporcie oraz Eurosport Playerze.

"Linette gra podobnie do Halep"

We wtorek zajmująca 75. miejsce w rankingu WTA Linette pokonała 144. w tym zestawieniu rosyjską kwalifikantkę Annę Kalinską 6:0, 7:6 (11-9). W drugiej partii przegrywała 2:4 i wykorzystała dopiero piątą piłkę meczową.



- Cieszę się, że udało mi się zamknąć ten mecz w dwóch setach. W drugiej partii nie prezentowałam się tak dobrze jak w pierwszej. Grałam trochę za wolno i tak zostało właściwie do samego końca. W tie-breaku starałam się grać bardzo agresywnie, przez co miałam błędy, ale ogółem opłaciło się - przyznała Polka.

Do pięciu razy sztuka

27-letnia tenisistka dopiero w piątym podejściu przebrnęła pierwszą rundę londyńskiej imprezy. W latach 2015-2018 odpadła w pierwszej, a wcześniej w kwalifikacjach.



- Wimbledon zawsze mi się podobał, nawet jeśli przez kilka lat mi się tutaj nie udało wygrać ani jednego meczu. Trawę też lubiłam, mimo że nie miałam na niej najlepszych wyników. Ale ona pomaga, żeby moje uderzenia były szybsze - wyjaśniła.



Rok temu zaliczyła na kortach All England Clubu bolesną porażkę. Uległa Julii Putincewej z Kazachstanu 3:6, 6:3, 8:10.



- Dziś wróciło do mnie wspomnienie z tego meczu. W tie-breaku miałam drugi serwis... Wówczas w ważnym momencie trzeciego seta zaliczyłam podwójny błąd. Ale od tego momentu bardzo poprawiłam serwis, więc pomyślałam, że o ile nie powieje mocno wiatr i mi tej piłki nie zwieje, to dziś raczej sytuacja się nie powtórzy - oceniła.

Źródło: Getty Images Kariera Anisimovej przebiega błyskawicznie

"Trenowałyśmy razem parę razy"

Rewelacja Rolanda Garrosa kolejną rywalką Linette Wiadomo, z kim... czytaj dalej » Teraz poznaniankę czeka pojedynek z Amerykanką pochodzenia rosyjskiego Anisimovą. Niespełna 18-letnia zawodniczka na początku roku była 96. rakietą świata, ale udane występy w Australian Open i French Open oraz wygrana w turnieju WTA w Bogocie sprawiły, że w efektownym stylu awansowała do Top 30. W Melbourne dotarła do 1/8 finału, a w Paryżu odpadła dopiero w półfinale.



- Trenowałyśmy razem parę razy, więc wiem mniej więcej, czego się spodziewać. Gra bardzo agresywnie. Myślę, że trawa będzie pomagać moim uderzeniom, żeby były szybsze i żeby Amerykanka nie miała aż tyle czasu. Uważam, że uda mi się utrzymać dobrą grę, którą prezentuję w ostatnim czasie - podsumowała.



Jak dodała, Anisimova gra nie tyle bardzo mocno, co przede wszystkim posyła bardzo długie i płaskie piłki.



- Z tego jest bardzo ciężko coś zrobić. Ja mogę grać długie piłki, ona też i tak czekamy aż któraś zagra krócej i wtedy można "złapać" rywalkę - przyznała.

"To powinien być interesujący mecz"

Anisimova debiutuje na Wimbledonie. Mimo to nie czuje presji przed kolejnym meczem.

- Nie grałam jak dotąd zbyt wiele na trawie, więc nie mam wobec siebie żadnych oczekiwań. Nie czuję też w związku z tym żadnej presji czy czegoś w tym stylu. Mam zamiar cieszyć się każdą chwilą, bo to mój pierwszy Wimbledon - przypomniała Amerykanka.

Anisimova bardzo ceni Linette.



- Magda jest świetną tenisistką. Trenowałyśmy nieco razem. To powinien być interesujący mecz, bo nigdy nie grałyśmy ze sobą oficjalnego spotkania - podkreśliła nastolatka ze Stanów Zjednoczonych.