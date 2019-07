Rewelacja Rolanda Garrosa kolejną rywalką Linette

Zobacz, co powiedziała Simona Halep, która w drugiej rundzie French Open pokonała Magdę Linette 6:4, 5:7, 6:3. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

To jedna z największych sensacji tegorocznego French Open. Amanda Anisimova pokonała w ćwierćfinale faworytkę Simonę Halep 6:2, 6:4. Transmisje z turnieju w Eurosporcie oraz Eurosport Playerze.

Linette jest jedyną Polką, która przebrnęła pierwszą rundę w londyńskim turnieju. We wtorek tenisistka z Poznania wygrała w dwóch setach z Anną Kalinską. Wcześniej z turniejem pożegnała się Iga Świątek, która przegrała z Viktoriją Golubić.

Dobra passa

Kolejna przeciwniczka Linette zajmuje 26. miejsce w rankingu WTA. Największym sukcesem Anisimovej jest półfinał tegorocznego French Open. 17-latka przegrała dopiero po trzysetowej batalii z późniejszą triumfatorką, Australijką Ashleigh Barty. Wcześniej pokonała m.in. pogromczynię Linette, Simonę Halep. Dobrze poradziła sobie również w ostatniej edycji Australian Open, gdzie zatrzymała się na 4. rundzie.

Waleczna Linette po raz pierwszy w drugiej rundzie Wimbledonu Udało się. Maga... czytaj dalej » We wtorkowym meczu Amerykanka bez większych problemów rozprawiła się ze sklasyfikowaną na 77. miejscu Soraną Cristeą. Anisimova wygrała w dwóch setach 6:3, 6:3. Miała 28 punktów wygrywających. Z Linette jeszcze nie grała.

Po raz pierwszy

Polka dobrze zaprezentowała się w starciu z Kalinską i zwyciężyła 6:0, 7:6 (11-9). Zwłaszcza pierwszy set w jej wykonaniu był prawdziwym popisem – wygrała w zaledwie 20 minut.

W drugiej partii było już trudniej, ale choć przegrywała 2:4, to zdołała się podnieść i doprowadzić do tie-breaka, w którym wygrała próbę nerwów – rywalka trafiła w siatkę, a Linette po raz pierwszy w karierze awansowała do 2. rundy Wimbledonu.