Rosyjska tenisistka musi pozbyć się reklamy sponsora, chcąc zagrać w Wimbledonie

26-latka współpracuje z rosyjskim przedsiębiorstwem działającym w przemyśle petrochemicznym. Gigant naftowy został objęty poważnymi sankcjami za swoje związki z inwazją na Ukrainę, lecz w większości turniejów logotyp tejże firmy na stroju tenisistki problemem się nie jest.

Inaczej jest jednak z Wimbledonem. Zawodnicy z Rosji i Białorusi muszą podpisać oświadczenia o neutralności, które zabraniają im okazywania jakiegokolwiek poparcia dla wojny na Ukrainie, w tym wspierania którejkolwiek z ojczystych firm.

Kurmiedietowa przyznała, że ma świadomość całej sprawy. Podpisała więc już dokument przygotowany przez Brytyjską Federację Tenisową oraz All England Club.

- Na Wimbledonie nie można grać z jakimikolwiek oznakami kojarzącymi się z Rosją. Wiem o tym - mówiła dziennikarzom w trakcie turnieju w Madrycie.

W stolicy Hiszpanii, gdzie w środę zagra o półfinał z Jessicą Pegulą, nie musi zmieniać sponsorskich przyzwyczajeń.- Na razie tutaj nie łamię żadnych zasad. Jeśli coś się zmieni w tej kwestii, zareaguję na to - obiecała.

W ostatnim tygodniu kwietnia nazwisko tej właśnie tenisistki pojawiło się w raporcie Ukraińskiej Federacji Tenisowej, w której wymieniano sportowców związanych z CSKA, wojskowym klubem z Moskwy. Rosjanka wytłumaczyła się z tych zarzutów.

- W młodości był to mój klub tenisowy, kiedy trenowałam w Moskwie. Teraz nie mam z nimi styczności, nie pobieram od nich pensji. Obecnie nie jesteśmy powiązani - podkreśliła.