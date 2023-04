Ultimatum Wimbledonu licznie akceptowane przez Rosjan. "Rozumieją, co podpisują"

Przed rokiem tenisiści z Rosji i Białorusi zostali wykluczeni nie tylko z Wimbledonu, ale też z innych turniejów na trawiastych kortach w Wielkiej Brytanii. Na tak drastyczny ruch nie zdecydowano się w żadnym innym kraju.

Rozlosowano drabinkę w Madrycie. Trudne zadanie Hurkacza Rozlosowano... czytaj dalej » Sytuacja wywołała niezadowolenie tenisowych władz. Organizacje ATP i WTA zdecydowały się nie przyznawać uczestnikom imprezy punktów rankingowych. Kilka miesięcy po turnieju brytyjska federacja tenisa została ukarana przez ATP grzywną w wysokości miliona dolarów.

Organizujący imprezę All England Club w tym roku zdecydował się znieść zakaz dla Rosjan i Białorusinów, ale pod warunkiem spełnienia kilku wymogów. Startować będą mogli jedynie pod neutralną flagą, po podpisaniu odpowiedniego dokumentu (warunki na dole artykułu).

"Rozumieją, pod czym się podpisują"

Miesiąc po ogłoszeniu decyzji All England Club informuje, że zobowiązanie podpisało już kilku sportowców z wymienionych krajów.

- Mogli to zrobić, gdy tylko ogłosiliśmy naszą decyzję. Czas mają aż do końca terminu zgłoszeń. Nie będę zdradzać szczegółów, kto już to zrobił, ale takich osób jest wiele - mówi Sally Bolton, dyrektor generalna All England Club.

- Wysłuchaliśmy opinii zawodników odnośnie tego, co działo się rok temu. W pełni rozumieją, co podpisują - dodała.

Źródło: Getty Images Daniiła Miedwiediewa zabrakło na ubiegłorocznym Wimbledonie

Wimbledon 2023. Co jest w dokumencie, który muszą podpisać Rosjanie i Bałorusini?

W specjalnym formularzu, przygotowanym przez organizatorów, tenisiści z Rosji i Białorusi muszą zakreślić trzy punkty:

- zgadzam się nie reprezentować Rosji na Wimbledonie

- nie otrzymuję finansowania z Rosji

- nie będę manifestować wsparcia dla wojny, reżimu i polityków.

- Treść oświadczenia jest oczywiście oparta na wytycznych rządu, we współpracy z WTA, ITF i naszymi partnerami w Lawn Tennis Association (brytyjska federacja tenisowa) - podkreśliła Bolton.