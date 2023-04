Podpisze oświadczenie, aby zagrać w Wimbledonie. "Jestem przeciwna wojnie"

Zobacz skrót meczu Magda Linette/ Bernarda Pera – Rebecca Peterson/ Anastazja Potapowa w 3. rundzie debla Australian Open. Polsko-amerykańska para przegrała to spotkanie 3:6, 6:7(6-8). Tenis na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Na początku drugiego seta doszło do długiej wymiany w meczu Anastazja Potapowa - Serena Williams. Amerykanka musiała sporo się nabiegać i po swoim ostatnim zagraniu była pewna, że wyrzuciła piłkę na aut. Tak się nie stało, a Potapowa z okazji nie skorzystała i zakończyła akcję uderzeniem w siatkę.

Niecała godzina wystarczyła Serenie Williams, aby awansować do 2. rundy damskiego singla Australian Open 2020. Amerykanka bez problemu pokonała Anastasiję Potapową w dwóch partiach.

W dziewiątym gemie Anastazja Potapowa miała szansę na wygranie pierwszego seta. Rosjanka jednak popełniła mnóstwo błędów. 19-latka aż pięciokrotnie dokonała podwójnego błędu przy swoim serwisie, przez co przegrała gema, a później to Serena Williams była górą w pierwszym secie i w całym meczu. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Szef ukraińskiego MSZ uderza w Wimbledon. "Przyjął dwóch wspólników zbrodni" Organizatorzy... czytaj dalej » Wimbledon odbywa się na przełomie czerwca i lipca. W zeszłym roku organizatorzy tego wielkoszlemowego turnieju wykluczyli rosyjskich i białoruskich tenisistów. Był to wyraz protestu przeciwko rosyjskiej inwazji na Ukrainę, która rozpoczęła się 24 lutego 2022 roku. Z tego powodu wyniki Wimbledonu nie zaliczały się do rankingu WTA i ATP.

Muszą podpisać

31 marca władze All England Club and the Lawn Tennis Association (AELTC) zniosły zakaz. Rosjanie i Białorusini w tym roku będą mogli walczyć o tytuł na trawiastych kortach w Londynie.

Jednak muszą podpisać umowę o neutralności, która wyraźnie zabrania im okazywania jakiegokolwiek poparcia dla trwającego konfliktu rosyjsko-ukraińskiego.

- Dużo czytałam o tym w mediach, ale jeszcze nikt z WTA nie kontaktował się ze mną w tej sprawie. W razie potrzeby podpiszę ten dokument, ale czy to coś zmieni? Przecież konflikt się przez to nie skończy - powiedziała Potapowa.

22-latka nie popiera działań rosyjskiej armii w Ukrainie.

- Wielokrotnie wyrażałam swoją opinię na temat wszystkiego, co się tam dzieje. Jestem przeciwna wojnie, jak każdy rozsądny człowiek - podkreśliła.

Źródło: Getty Images Anastazja Potapowa to 26. tenisistka światowego rankingu

Dobrze dogadywała się z Ukrainką

Potapowa przed wojną przyjaźniła się z ukraińską tenisistką Martą Kostiuk, która po wybuchu konfliktu zbrojnego zdystansowała się od swojej rosyjskiej koleżanki.

- Szanuję ją, ale nic więcej. Dobrze dogadywałam się z Martą, lecz niestety potem odcięła się. Uważam, że nie miała powodu, aby tak postąpić. To jej wybór. Nie oceniam tego pozytywnie ani negatywnie - skomentowała.

Rosyjska tenisistka przyrzeka: drugi raz to się nie wydarzy Anastazja... czytaj dalej » 23 marca Potapowa zmierzyła się z dawną przyjaciółką w pierwszej rundzie turnieju w Miami, zwyciężając w dwóch setach 6:1, 6:3. Natomiast w ćwierćfinale uległa Amerykance Jessice Peguli. Rosjanka zajmuje obecnie 24. miejsce w rankingu WTA.

Kontrowersyjne zachowanie

Po wybuchu wojny w Ukrainie większość organizacji sportowych zawiesiła Rosjan, ale nie stało się to w federacjach tenisowych. Kostiuk głośno mówiła o braku wsparcia Międzynarodowej Federacji Tenisowej (ITF) i innych organów dla ukraińskich zawodniczek. Wraz z rodaczkami Łesią Curenko i Eliną Switoliną zorganizowała spotkanie z przedstawicielami WTA, domagając się zaprzestania dalszego udziału rosyjskich i białoruskich tenisistek w tourze.

22-letnia Potapowa wzbudziła spore kontrowersje podczas Indian Wells Masters w Kalifornii, zakładając koszulkę piłkarskiego klubu Spartak Moskwa, co zostało uznane za prowokację.